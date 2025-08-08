Cupa României de Freestyle Kickboxing – Ultimul test înaintea Campionatului Mondial

Federația Română de Freestyle Kickboxing (FRFK) anunță organizarea Cupei României de Freestyle Kickboxing, pe data de 20 septembrie 2025, la Sala Sporturilor din Cornu, județul Prahova. Evenimentul reprezintă ultimul test oficial pentru sportivii români înaintea Campionatului Mondial de Freestyle Kickboxing, ce va avea loc în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, în România.

Competiția va reuni peste 600 de sportivi din întreaga țară, care vor concura în probele oficiale: Freestyle Semi Contact, Freestyle Light Contact, Freestyle Kick, K1, Full Contact și Low Kick. Rezultatele obținute în cadrul Cupei României vor fi decisive pentru stabilirea lotului național ce va reprezenta România la Campionatul Mondial.

„Această ediție a Cupei României este mai mult decât o competiție – este o selecție de elită. Sportivii vor trebui să arate nu doar tehnică, ci și forță mentală și spirit de luptă. Doar cei mai pregătiți vor merge mai departe la Campionatul Mondial”, a declarat Adrian Dejanu, președintele FRFK.

Evenimentul va avea loc la Sala Sporturilor Cornu, Str. Aniniș nr. 498, Cornu de Jos, jud. Prahova. Iubitorii sporturilor de contact sunt invitați să susțină sportivii într-o atmosferă de mare spectacol.