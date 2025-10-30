Daniel Pancu este noul antrenor principal al echipei CFR Cluj

Fostul selecționer al naționalei de tineret a României, Daniel Pancu, a fost instalat, joi, în funcția de antrenor principal al echipei de fotbal CFR Cluj.



‘CFR-iști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Daniel Pancu este noul nostru antrenor. Noul nostru antrenor își va intra în atribuții începând de sâmbătă, după partida cu Dinamo. Îi urăm, pe această cale, mult succes, cât mai multe reușite și amintiri frumoase alături de noi’, informează gruparea ardeleană pe site-ul său oficial.

În ultimii doi ani, Daniel Pancu a fost selecționerul naționalei U21 a României, alături de care a participat la Campionatul European U21 din Slovenia.

Anterior, Daniel Pancu a mai antrenat reprezentativa U20 a României, iar la nivel de club formațiile Rapid București și Poli Iași.

În vârstă de 48 de ani, Pancu îl înlocuiește în funcție pe italianul Andrea Mandorlini, demis pe 21 octombrie de noul președinte al clubului CFR Cluj, Iuliu Mureșan. CFR Cluj a început sezonul cu Dan Petrescu pe banca tehnică.

CFR Cluj are un început de sezon dificil, ocupând locul 13, cu 13 puncte, după primele 14 etape ale Superligii.