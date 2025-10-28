De 13 ani, Real Madrid schimbă destine in România

Parteneriatul între Fundația Real Madrid Spania și Asociația FDP Protagoniști in educație, București duce fotbalul la alt nivel de 13 ani in România, prin Școala Socialâ Sportivă Real Madrid București.

“Fundația Real Madrid se mândrește cu colaborarea inestimabilă cu FDP Protagoniști în Educație pentru implementarea Școlii Sociale Sportive Real Madrid, implementată în sectoarele 3, 6 din București și Cojasca, Dâmbovița.

Prin urmare, pe baza anilor noștri de colaborare, recomandăm FDP Protagoniști în Educație ca o asociație care a dovedit un angajament imens față de copii și familii, în special față de cei aflați în situații socio-economice dificile, prin dezvoltarea capacității parentale, prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea condițiilor lor de viață prin furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor lor” menționează d-l Julio González Ronco, Managing Director la Fundacion Real Madrid, Spania.

Fotbalul pus în teren de antrenori români formați după metodologia Real Madrid, transformă sportul într-un instrument de educație, incluziune și speranță pentru copiii din comunitățile vulnerabile de la marginea Bucureștiului, dar și pentru copiii din zone rurale. Din cartierele Zambia sau India din București, la Santiago Bernabeu, pare de neajuns. Anual 10 copii de la Școala Socialâ Sportivă Real Madrid București ajung de 13 ani la Madrid, iar cupele aduse în fiecare an sunt despre ce au devenit copiii noști prin acest program.

Cupa Leadership adusă de la Madrid de copii care au participat la Competiția Europeană a Școlilor Sociale ale Fundației Real Madrid anul acesta, este o încununare a valorilor promovate în cadrul programului, o dovadă că neajunsurile familiilor, dificultățile de la școală, pot fi învinse și copiii pot fi protagoniștii propriului lor drum, pot deveni modele de comportament și leadership, chiar și pe terenul de fotbal.

Pentru cei peste 800 de copii beneficiari ai programului Școala Socialâ Sportivă Real Madrid București, în toți acești ani, riscul de abandon scolar, sărăcia, lipsa de motivație pentru a merge la școală,au fost transformate în terenul de fotbal și prin activitățile educaționale oferite de specialiștii FDP Protagoniști în educație, în vise care au prins contur, în destine schimbate.

George, este primul copil crescut în Școala Socialâ Sportivă Real Madrid București, care devine antrenor în cadrul programului zilele acestea.