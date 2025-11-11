De aici începe scrierea istoriei Freestyle Kickboxing în lume!

Ploieștiul a devenit, între 31 octombrie și 2 noiembrie 2025, capitala mondială a Freestyle Kickboxingului!

Cu peste 700 de intrări și 500 de competitori veniți din toate colțurile lumii, prima ediție a Campionatului Mondial a fost o adevărată explozie de energie, curaj și pasiune!

De aici începe o nouă eră – istoria Freestyle Kickboxingului mondial!

Spirit, luptă și onoare

Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiești a vibrat sub ecoul loviturilor precise, al emoției din ochii sportivilor și al aplauzelor publicului.

O competiție grandioasă, desfășurată sub egida Federației Române de Freestyle Kickboxing (FRFK), care a reunit cluburi din România și din întreaga lume – unite prin același vis: să ducă Freestyle Kickboxingul pe cele mai înalte culmi!

Mulțumiri din inimă

Mulțumiri tuturor celor implicați: antrenorilor, sportivilor, părinților, bunicilor, arbitrilor, voluntarilor și sponsorilor.

De asemenea, un mare mulțumesc partenerilor oficiali și instituționali, fără de care acest eveniment nu ar fi fost posibil:

Parteneri și sponsori oficiali:

Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB)

SWAT Force

FJT Prahova

ROTMAN

NEXT SPORT

Shogun Sport

Restaurant La Nuci

E-Works Academy

Tin Management Grup SA

Update Advertising

Clubul Sportiv Full Contact Olimpic Ploiești

Parteneri media:

Info Ploiești City

Ziua Veche

Parteneri instituționali:

Primăria Ploiești

⚖️ Echipa de arbitraj internațional

Respect și recunoștință echipei de arbitraj venite din România, Bulgaria, Slovacia, Belarus, Republica Moldova, Țara Galilor și Marea Britanie – profesioniști care au asigurat desfășurarea impecabilă a meciurilor, menținând spiritul de fair play și excelență sportivă.

Cluburi participante din România

A.S. Marea Armonie

A.C.S. Juniro Bonsai Ryu

ACS Dragon Fight Academy Kickboxing Mediaș

ACS Phoenix Buzău

Asociația Club Sportiv Legend Iași

Asociația Club Sportiv Marian Niță

Asociația Clubul Sportiv Criss Ryu Buzău

Asociația Clubul Sportiv Kyodai

Asociația Clubul Sportiv Real Gym – Club Real

BLACK DIAMOND FIGHT

Budo Karate

C.S. Combatant

C.S. Sei Budokai Găești

CHOJO RYU

CLUB SPORTIV BLACK WOLVES

Club Sportiv Internațional Kombat Academy (CSIKA)

Club Sportiv Mircea Dumitrescu

Clubul Sportiv Addras

CLUBUL SPORTIV AKIKAI

CLUBUL SPORTIV JISSEN DO

CLUBUL SPORTIV LEGIO XIII

CLUBUL SPORTIV PHOENYX SUNRISE

CLUBUL SPORTIV RĂZVAN PĂTRU

CLUBUL SPORTIV REVOLUTION ACADEMY AB

Clubul Sportiv Shin-Do

Clubul Sportiv Tengu

CS Albert Badea Academy

CS Biliești (Daniel BFC)

CS Crâng Buzău

CS Karateka Alexandria

CS MMA Transilvania

CS Muncitoresc Reșița

CSO Voluntari

Club Sportiv Dinamo Victoria Ploiești

Club Sportiv Firekick Boxing Gherla

Club Sportiv Florin Ghiță Academy

Club Sportiv Kempo Method Europe (KME România)

Club Sportiv Kickbox Plopeni

Club Sportiv Markos Bela Fight Club

Club Sportiv Kickbox Baia Mare

Club Sportiv Sho Shin Do România

Club Sportiv Sport Kontakt K1

Club Sportiv STC Boxing Club

Club Sportiv TAO Kickboxing Turda

Club Sportiv Ultimate Kickboxing Sighet

Club Sportiv Zamfirescu Adrian – Scorpio Team Pitești

Cluburi internaționale

Aslan – Turcia

Hand to Combat Federation (HTOH India) – India

Indian Freestyle Kickboxing Organisation (IFKO) – India

Draganovic – Serbia

Egypt Wushu Kung Fu Club (EWKFC) – Egipt

Fazal – Pakistan

Federația VOIEVOD – Republica Moldova

WKF Moldova (WKFM) – Republica Moldova

Hungary (HUN) – Ungaria

Paulauskas – Lituania

Slovakia – Slovacia

Slovak (SVK) – Slovacia

Spartacore Fighters – Finlanda

Tiger Sport Club – Liban

Tiger (TR) – Bulgaria

WKF Belarus (Minsk) – Belarus

Team UTX – Marea Britanie

Oluwafemi – Nigeria

Țara Galilor

Franța

Prima ediție a Campionatului Mondial de Freestyle Kickboxing a fost explozivă, emoționantă și istorică.

România a demonstrat că poate fi centrul mondial al Freestyle Kickboxingului, iar împreună cu partenerii, sportivii și arbitrii internaționali, a fost scrisă prima pagină din istoria mondială a acestui sport.

Împreună suntem o forță!