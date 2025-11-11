De aici începe scrierea istoriei Freestyle Kickboxing în lume!

Ploieștiul a devenit, între 31 octombrie și 2 noiembrie 2025, capitala mondială a Freestyle Kickboxingului!
Cu peste 700 de intrări și 500 de competitori veniți din toate colțurile lumii, prima ediție a Campionatului Mondial a fost o adevărată explozie de energie, curaj și pasiune!
De aici începe o nouă eră – istoria Freestyle Kickboxingului mondial!
Spirit, luptă și onoare
Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiești a vibrat sub ecoul loviturilor precise, al emoției din ochii sportivilor și al aplauzelor publicului.
O competiție grandioasă, desfășurată sub egida Federației Române de Freestyle Kickboxing (FRFK), care a reunit cluburi din România și din întreaga lume – unite prin același vis: să ducă Freestyle Kickboxingul pe cele mai înalte culmi!
Mulțumiri din inimă
Mulțumiri tuturor celor implicați: antrenorilor, sportivilor, părinților, bunicilor, arbitrilor, voluntarilor și sponsorilor.
De asemenea, un mare mulțumesc partenerilor oficiali și instituționali, fără de care acest eveniment nu ar fi fost posibil:
Parteneri și sponsori oficiali:
- Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB)
- SWAT Force
- FJT Prahova
- ROTMAN
- NEXT SPORT
- Shogun Sport
- Restaurant La Nuci
- E-Works Academy
- Tin Management Grup SA
- Update Advertising
- Clubul Sportiv Full Contact Olimpic Ploiești
Parteneri media:
- Info Ploiești City
- Ziua Veche
Parteneri instituționali:
- Primăria Ploiești
⚖️ Echipa de arbitraj internațional
Respect și recunoștință echipei de arbitraj venite din România, Bulgaria, Slovacia, Belarus, Republica Moldova, Țara Galilor și Marea Britanie – profesioniști care au asigurat desfășurarea impecabilă a meciurilor, menținând spiritul de fair play și excelență sportivă.
Cluburi participante din România
A.S. Marea Armonie
A.C.S. Juniro Bonsai Ryu
ACS Dragon Fight Academy Kickboxing Mediaș
ACS Phoenix Buzău
Asociația Club Sportiv Legend Iași
Asociația Club Sportiv Marian Niță
Asociația Clubul Sportiv Criss Ryu Buzău
Asociația Clubul Sportiv Kyodai
Asociația Clubul Sportiv Real Gym – Club Real
BLACK DIAMOND FIGHT
Budo Karate
C.S. Combatant
C.S. Sei Budokai Găești
CHOJO RYU
CLUB SPORTIV BLACK WOLVES
Club Sportiv Internațional Kombat Academy (CSIKA)
Club Sportiv Mircea Dumitrescu
Clubul Sportiv Addras
CLUBUL SPORTIV AKIKAI
CLUBUL SPORTIV JISSEN DO
CLUBUL SPORTIV LEGIO XIII
CLUBUL SPORTIV PHOENYX SUNRISE
CLUBUL SPORTIV RĂZVAN PĂTRU
CLUBUL SPORTIV REVOLUTION ACADEMY AB
Clubul Sportiv Shin-Do
Clubul Sportiv Tengu
CS Albert Badea Academy
CS Biliești (Daniel BFC)
CS Crâng Buzău
CS Karateka Alexandria
CS MMA Transilvania
CS Muncitoresc Reșița
CSO Voluntari
Club Sportiv Dinamo Victoria Ploiești
Club Sportiv Firekick Boxing Gherla
Club Sportiv Florin Ghiță Academy
Club Sportiv Kempo Method Europe (KME România)
Club Sportiv Kickbox Plopeni
Club Sportiv Markos Bela Fight Club
Club Sportiv Kickbox Baia Mare
Club Sportiv Sho Shin Do România
Club Sportiv Sport Kontakt K1
Club Sportiv STC Boxing Club
Club Sportiv TAO Kickboxing Turda
Club Sportiv Ultimate Kickboxing Sighet
Club Sportiv Zamfirescu Adrian – Scorpio Team Pitești
Cluburi internaționale
Aslan – Turcia
Hand to Combat Federation (HTOH India) – India
Indian Freestyle Kickboxing Organisation (IFKO) – India
Draganovic – Serbia
Egypt Wushu Kung Fu Club (EWKFC) – Egipt
Fazal – Pakistan
Federația VOIEVOD – Republica Moldova
WKF Moldova (WKFM) – Republica Moldova
Hungary (HUN) – Ungaria
Paulauskas – Lituania
Slovakia – Slovacia
Slovak (SVK) – Slovacia
Spartacore Fighters – Finlanda
Tiger Sport Club – Liban
Tiger (TR) – Bulgaria
WKF Belarus (Minsk) – Belarus
Team UTX – Marea Britanie
Oluwafemi – Nigeria
Țara Galilor
Franța
Prima ediție a Campionatului Mondial de Freestyle Kickboxing a fost explozivă, emoționantă și istorică.
România a demonstrat că poate fi centrul mondial al Freestyle Kickboxingului, iar împreună cu partenerii, sportivii și arbitrii internaționali, a fost scrisă prima pagină din istoria mondială a acestui sport.
Împreună suntem o forță!