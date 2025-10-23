Europa League: FCSB – Bologna, scor 1-2

FCSB a fost învinsă de echipa italiană Bologna cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a treia a competiției de fotbal Europa League.

Bologna s-a impus mai clar decât o arată scorul, prin golurile marcate de Jens Odgaard (9) și Thijs Dallinga (12), respectiv Daniel Bîrligea (54).

Echipa ”rossoblu” a dominat prima jumătate de oră a meciului, a înscris de două ori și a ratat și alte ocazii de gol.

În min. 8, columbianul Lucumi a trimis cu capul, dar Târnovanu a reținut.

Un minut mai târziu, oaspeții au deschis scorul prin danezul Odgaard (9), care a reluat în plasă mingea centrată de Dallinga, după o minge pierdută de Șut în fața lui Freuler.

Bologna și-a dublat avantajul la scurt timp, prin Dallinga (12), după ce Târnovanu a respins voleul expediat de Lykogiannis și deviat de Lixandru.

Heggem (22) a trimis pe lângă poartă cu capul, iar Târnovanu s-a remarcat la șutul lui Orsolini (25).

Finalul primei reprize a aparținut campioanei României, care și-a creat câteva ocazii bune de gol.

În min. 37, la un corner executat de Radunovic, Ngezana a reluat cu capul de la 6 metri, dar Skorupski a respins, iar apoi a apărat și reluarea lui Șut, dintr-o poziție suspectă de ofsaid.

Cisotti (38) a șutat de la 22 de metri, dar portarul polonez a fost la post. Skorupski s-a remarcat în min. 41, când Thiam a trimis la colțul scurt, dar polonezul a avut un reflex cu piciorul.

FCSB a început promițător repriza a doua, iar Bîrligea (54) a profitat de neatenția lui Lucumi și a trimis în poartă.

”Roș-albaștrii” au sperat că vor avea șansa egalării, dar nu au mai reușit să amenințe poarta lui Skorupski.

Bologna a fost echipa mai periculoasă în ultima parte a meciului, iar Târnovanu s-a remarcat a șuturile trimise de Odgaard (68, 80) din afara careului, dar și la șutul lui Dallinga (72) din 6 metri.

În min. 83, Orsolini a trimis în bară de la 8 metri, mingea fiind deviată de Ngezana.

Pentru Bologna aceasta a fost prima victorie în acest sezon.

FCSB rămâne cu victoria din prima etapă cu Go Ahead Eagles (1-0, în deplasare), pierzând următoarele două meciuri, 0-2 cu Young Boys Berna și 1-2 cu Bologna, ambele la București.

FCSB va juca în continuare cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).

FCSB – Bologna 1-2 (0-2)

Au marcat: Daniel Bîrligea (54), respectiv Jens Odgaard (9), Thijs Dallinga (12).

București, Arena Națională: circa 27.000 de spectatori

Europa League – etapa a treia

Au evoluat echipele:

FCSB: 32. Ștefan Târnovanu – 28. Alexandru Pantea, 30. Siyabonga Ngezana, 16. Mihai Lixandru, 33. Risto Radunovic – 42. Baba Alhassan, 8. Adrian Șut (10. Florin Tănase, 46) – 11. David Miculescu, 27. Darius Olaru (căpitan; 20. Dennis Politic, 86), 31. Juri Cisotti (9. Daniel Bîrligea, 46) – 93. Mamadou Thiam (37. Octavian Popescu, 64). Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve neutilizate: 34. Mihai Udrea, 38. Lukas Zima – 4. Danijel Graovac, 7. Denis Alibec, 12. David Kiki.

Bologna: 1. Lukasz Skorupski – 20. Nadir Zortea (2. Emil Holm, 67), 14. Torbjoern Heggem (41. Martin Vitik, 46), 26. Jhon Lucumi, 22. Charalampos Lykogiannis – 8. Remo Freuler (căpitan), 6. Nikola Moro (19. Lewis Ferguson, 77) – 7. Riccardo Orsolini (10. Federico Bernardeschi, 85), 21. Jens Odgaard, 11. Jonathan Rowe (28. Nicolo Cambiaghi, 46) – 24. Thijs Dallinga. Antrenor: Daniel Niccolini.

Rezerve neutilizate: 13. Federico Ravaglia, 25. Massimo Pessina – 4. Tommaso Pobega, 9. Santiago Castro, 16. Nicolo Casale, 33. Juan Miranda, 80. Giovanni Fabbian.

Arbitru: Andris Treimanis; arbitri asistenți: Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasennikovs; al patrulea oficial: Aleksandrs Golubevs (toți din Letonia)

Arbitru video: Jeroen Manschot (Olanda); arbitru asistent video: Kristaps Ratnieks (Letonia)

Observator UEFA pentru arbitri: Kenneth William Clark (Scoția); Delegat UEFA: Zaur Haji-maharramov (Azerbaidjan)

Cartonașe galbene: Heggem (16), Rowe (26), Miculescu (28), Odgaard (40), Cambiaghi (69), Charalambous (72), Skorupski (76), Popescu (87), Nicollini (88), Radunovic (90+1).