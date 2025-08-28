Acasa Sport-AutoSport FCSB, calificată în Europa League, după 3-0 cu Aberdeen FC

FCSB, calificată în Europa League, după 3-0 cu Aberdeen FC

FCSB s-a calificat în faza principală a competiției de fotbal Europa League, după ce a învins echipa scoțiană Aberdeen FC cu scorul de 3-0 (1-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în manșa secundă a play-off-ului. 

Scoţienii au dat emoţii suporterilor din tribune, în minutul 2, când Sokler a şutat în Târnovanu, iar replica roş-albaştrilor a venit în minutul 11, la şutul lui Bîrligea. Partida a continuat, echilibrată, până în minutul 40 când gazdele au solicitat penalti, la căderea lui Miculescu în careul advers, însă arbitrul norvegian Espen Eskas nu a dat nimic. Conducătorul meciului a fost însă chemat de VAR şi, după verificarea fazei, Eskas a acordat penalti pentru bucureşteni, considerând că Jensen a comis un henţ. Primind al doilea galben, danezul a fost eliminat şi Aberdeen a rămas în zece.

Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Olaru şi FCSB a intrat la vestiare cu avantaj minim. Repriza secundă a început cu un gol superb marcat de Adrian Şut, cu un şut de la 25 de metri, în minutul 52. După trei minute portarul oaspeţilor, Mitov, a scos şutul din careu al lui Florin Tănase, pentru ca minutul 59 să aducă al treilea gol al elevilor lui Charalambous. A fost o acţiune personală a lui Vali Creţu, mingea a ajuns la Olaru şi acesta a înscris cu un şut din careu.

Scoţienii nu au mai avut forţa de a pune probleme, iar bucureştenii s-au limitat să rămână la controlul jocului, fără să mai pună presiune.

 

FCSB s-a impus cu 3-0 în faţa lui Aberdeen şi, cu 5-2 scor general, s-a calificat în grupa unică din Liga Europa.

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Şut (Chiricheş 88), Lixandru – Miculescu (Octavian Popescu 88), Olaru (Baba Alhassan 78), Fl. Tănase (Politic 82) – Bîrligea (Alibec 88). ANTRENOR: Elias Charalambous

ABERDEEN: Mitov – Devlin, Milne, Knoester (Dorrington 74), A. Jensen – Palaversa (Yengi 66), Aouchiche, Shinnie – Keskinen (Milanovic 66), Sokler (Clarkson 46), Polvara (S. Nilsen 46). ANTRENOR: Jimmy Thelin

Cartonaşe galbene: Fl. Tănase 70 / Sokler 13, A. Jensen 22, Knoester 34, Milanovic 82

Cartonaş roşu: Alexander Jensen (Aberdeen) min. 45

Arbitri: Espen Eskas – Jon Erik Engan, Anders Olav Dale – Sigurd Kringstad (toţi din Norvegia)

Arbitri VAR: Tiago Martins (Portugalia) – Kristoffer Hagenes (Norvegia)

