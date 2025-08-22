FCSB, remiză în Scoția cu Aberdeen după ce a condus cu 2-0

Campioana României a fost aproape de o victorie eroică în deplasarea din Regatul Unit pentru meciul din play-off-ul Europa League, pe care l-a jucat minute bune în inferioritate.

Confruntarea tur cu Aberdeen a fost una cu probleme cu mult înainte de primul fluier, după ce trei jucători de bază ai FCSB, Radunovic, Ngezana și Alhassan, nu au primit drept de joc pe tărâm scoțian.

Cei în cauză, cu toții jucători extra-comunitari, nu au obținut la timp, prin „bunăvoința” gazdelor, viza necesară, iar antrenorul Charalambous a fost obligat să improvizeze.

FCSB a început timorată confruntarea de pe „Pittodrie Stadium”, gazdele ratând mai multe ocazii la poarta lui Târnovanu.

Roș-albaștrilor le-a surâns însă norocul după mai bine de o jumătate de oră de la primul fluier, când Miculescu l-a lansat pe Daniel Bârligea și atacantul pur-sânge al bucureștenilor l-a învins pe Mitov cu un șut pe jos.

Șase minute mai târziu, Juri Cisotti, o piesă esențială la mijlocul terenului pentru echipa română, a primit direct cartonașul roșu pentru un fault din spate asupra lui Milanovic.

Rămasă în zece, FCSB a mutat bine după pauză, Darius Olaru marcând pentru 2-0 la două minute de la reluarea jocului – finalizare cu poarta goală după o acțiune a lui Bîrligea.

Scoțieii au redus din handicap prin noul intrat Polvara, cu un șut din întoarcere, bară-gol, și au reintrat astfel în meci.

Asalturile gazdelor au continuat și au dat roade în penultimul minut, când o altă rezervă, Sokler, a egalat după un corner.

O remiză care le oferă șanse bune roș-albaștrilor să ajungă în grupa principală din Europa League, totul urmând să se decidă joia viitoare în returul de la București.

Europa League, play-off, manșa 1:

ABERDEEN – FCSB 2-2 (0-2)

Au marcat: Polvara ’61, Sokler ’89 / Bîrligea ’32, Olaru ’47.

Stadion „Pittodrie Stadium”, spectatori 20.000.

ABERDEEN: Mitov – Jensen, Dorrington (’46 Knoester), Milen, Molloy (’59 Shinnie) – Palaversa, Nilsen (’46 Clarkson) – Milanovic (’58 Polvara), Aouchiche, Keskinen – Yengi (’46 Sokler). Antrenor: Jimmy Thelin.

FCSB: Târnovanu – Crețu (’46 Kiki), M.Popescu, Graovac, Pantea – Șut (’72 Lixandru), Chiricheș (’46 Edjouma) – Miculescu, Tănase (’46 Olaru), Cisotti – Bîrligea (’90 Politic). Antrenor: Elias Charalambous.

Arbitru: Serdar Gozubuyuk (Olanda).

Cartonaș roșu: Cisotti ’39.