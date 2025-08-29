FCSB și Universitatea Craiova şi-au aflat adversarele din faza principală a Ligii Europa si Conference League

Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, GNK Dinamo, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc vineri.

FCSB va juca acasă cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys şi Bologna şi în deplasare cu GNK Dinamo, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles.

Echipa PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, va evolua acasă cu Betis, Maccabi Tel-Aviv, Young Boys şi Brann şi în deplasare cu Lille, Lyon, Ludogoreţ şi Celta.

Echipa lui Ionuţ Radu, Celta Vigo, va juca pe teren propriu cu Lille, PAOK, Nice şi Bologna şi în deplasare cu GNK Dinamo, Steaua Roşie, Ludogoreţ şi Stuttgart.

Când se vor disputa meciurile din Liga Europa din acest sezon?

Faza Ligii

Etapa 1: 24 şi 25 septembrie 2025

Etapa 2: 2 octombrie 2025

Etapa 3: 23 octombrie 2025

Etapa 4: 6 noiembrie 2025

Etapa 5: 27 noiembrie 2025

Etapa a 6-a: 11 decembrie 2025

Etapa a 7-a: 22 ianuarie 2026

Etapa a 8-a: 29 ianuarie 2026

Faza eliminatorie

Play-off-ul fazei eliminatorii: 19 şi 26 februarie 2026

Optimi de finală: 12 şi 19 martie 2026

Sferturi de finală: 9 şi 16 aprilie 2026

Semifinale: 30 aprilie şi 7 mai 2026

Finala: 20 mai 2026 (Istanbul)

Formaţia Universitatea Craiova şi-a aflat, vineri, adversarele din faza principală a Conference League, în urma tragerii la sorţi care a avut loc la Monaco. Printre adversare se numără două echipe cu români.

Oltenii vor înfrunta pe teren propriu Sparta Praga, Maina şi Noah.

În deplasare, Universitatea Craiova va juca împotriva echipelor SK Rapid, AEK Atena şi Rakow. La AEK este legitimat Răzvan Marin şi la Rakow joacă Bogdan Racoviţan.

Dintre români, se vor înfrunta în grupa unică şi Andres Dumitrescu şi Bogdan Racoviţan.

Echipa lui Andres Dumitrescu, Sigma Olomouc, va evolua acasă cu Lech Poznan, Celje şi Rakow şi în deplasare cu Fiorentina, Lincoln Red Imps şi Noah.

Echipa lui Bogdan Racoviţan, Raków, va înfrunta acasă SK Rapid, Zrinjski şi Universitatea Craiova şi în deplasare Sparta Praga, Omonia şi Sigma Olomouc.

Echipa Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, va evolua cu Sparrta Praga, Lincoln Red Imps şi Samsunspor pe teren propriu şi cu Şahtior, Celje şi Noah în deplasare.

Echipa lui Andrei Raţiu, Rayo Vallecano, va înfrunta Lech Poznan, Drita şi Shkëndija acasă şi Slovan Bratislava, Jagiellonia şi Hacken în deplasare.

Echipa lui Răzvan Marin, AEK Atena, va juca acasă cu Shamrock Rovers, Aberdeen şi Universitatea Craiova şi în deplasare cu Fiorentina, Celje şi Samsunspor în deplasare.

Când vor avea loc meciurile din Conference League din acest sezon?

Faza Ligii

Etapa 1: 2 octombrie 2025

Etapa 2: 23 octombrie 2025

Etapa 3: 6 noiembrie 2025

Etapa 4: 27 noiembrie 2025

Etapa 5: 11 decembrie 2025

Etapa 6: 18 decembrie 2025

Faza eliminatorie

Play-off-ul fazei eliminatorii: 19 şi 26 februarie 2026

Optimi de finală: 12 şi 19 martie 2026

Sferturi de finală: 9 şi 16 aprilie 2026

Semifinale: 30 aprilie şi 7 mai 2026

Finala: 27 mai 2026 (Leipzig)