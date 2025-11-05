Fostul antrenor Emeric Ienei a decedat la vârsta de 88 de ani

Fostul antrenor Emeric Ienei, cel de numele căruia se leagă succesul echipei de fotbal Steaua București în Cupa Campionilor Europeni din 1986, a decedat, miercuri, la vârsta de 88 de ani, informează pe un site de socializare FC Bihor, unul dintre cluburile la care a activat în cariera de tehnician.

‘Fotbalul românesc și bihorean este în doliu. A plecat dintre noi marele Emeric Ienei, o adevărată legendă a sportului, la vârsta de 88 de ani. Născut la Arad, dar stabilit mulți ani la Oradea, Emeric Ienei a avut o legătură specială cu orașul nostru și cu fotbalul bihorean. În perioada 1978-1979, el a antrenat FC Bihor Oradea, lăsând în urmă profesionalism, eleganță și respect. Clubul FC Bihor Oradea transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au iubit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!’, se arată pe pagina oficială de Facebook a grupării orădene.

Emeric Ienei a fost unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc.

Născut pe 22 martie 1937, la Agrișu Mic (jud. Arad), Emeric Ienei a jucat la Steaua București între 1954 și 1969 (254 de meciuri, 7 goluri), echipă cu care a câștigat în 1986, ca antrenor, Cupa Campionilor Europeni. Pentru această performanță a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul ‘Meritul Sportiv’ Clasa a II-a cu baretă. Pe 8 mai 1998, colonelul în retragere Emeric Ienei din Ministerul Apărării Naționale a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea).

El a mai activat ca jucător la UTA Arad și Kayserispor.

Ca antrenor, el a condus echipa naționale de fotbal a României în două mandate, precum și reprezentativa Ungariei. La nivel de club a antrenat formațiile FC Bihor, CS Târgoviște, MOL Fehervar, Panionios și FCU Craiova.