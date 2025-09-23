Acasa Sport-AutoSport Fotbal: Francezul Ousmane Dembele a câștigat trofeul ‘Balonul de Aur’

Atacantul francez Ousmane Dembele, jucătorul echipei Paris Saint-Germain, a câștigat trofeul ”Balonul de Aur”, acordat celui mai bun fotbalist al sezonului trecut, luni seara, în cadrul unei ceremonii organizate la Teatrul Chatelet din Paris.

Dembele a devenit al șaselea francez care obține trofeul, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) și Karim Benzema (2022).

Internaționalul francez a obținut distincția grație celor 35 de goluri și 16 pase decisive din sezonul trecut, pentru Liga Campionilor câștigată cu PSG, alături de Ligue 1 și Cupa Franței.

Numele lui Dembele a fost anunțat la Paris de fostul star brazilian Ronaldinho, care a jucat la PSG.

Dembele îi succede mijlocașului spaniol Rodri în palmaresul trofeului acordat de France Football.

PSG a avut nu mai puțin de cinci reprezentanți în primele zece locuri ale ierarhiei, ceilalți fiind Vitinha (3), Achraf Hakimi (6), Gianluigi Donnarumma (9) și Nuno Mendes (10). Georgianul Hvicea Kvarațhelia a fost al 12-lea, Desire Doue al 14-lea, Joao Neves al 19-lea, iar Fabian Ruiz al 25-lea.

