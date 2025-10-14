GRAND MASTER BRIAN BECK & GRAND MASTER ADRIAN DEJANU – PIONIERII FREESTYLE KICKBOXINGULUI ÎN LUME

O prietenie, o viziune, o revoluție în artele marțiale moderne.

În universul vast al artelor marțiale, doar câteva nume reușesc să devină sinonime cu inovația, perseverența și dorința autentică de a uni oameni din culturi diferite sub aceeași disciplină.

Grand Master Brian Beck (Marea Britanie) și Grand Master Adrian Dejanu (România) fac parte din această elită restrânsă. Cei doi maeștri sunt fondatorii și promotorii unei ramuri moderne și dinamice — Freestyle Kickboxing — care astăzi este practicată pe toate continentele.

O prietenie de peste două decenii, clădită pe respect și viziune comună

Întâlnirea dintre Grand Master Brian Beck și Grand Master Adrian Dejanu, petrecută în urmă cu mai bine de 20 de ani, a marcat începutul unei colaborări remarcabile. Ambii au recunoscut în celălalt aceleași valori: disciplină, respect, curaj și dorința de a moderniza artele marțiale fără a le pierde esența tradițională.

De-a lungul anilor, prietenia lor s-a transformat într-un parteneriat strategic și într-o misiune comună — aceea de a construi un sistem global de Freestyle Kickboxing, bazat pe reguli clare, pe educație sportivă și pe o filozofie ce pune accentul pe dezvoltarea caracterului.

Astăzi, organizația mondială WFKO – World Freestyle Kickboxing Organization, condusă de Grand Master Brian Beck, lucrează în strânsă colaborare cu Federația Română de Freestyle Kickboxing (FRFK), condusă de Grand Master Adrian Dejanu, pentru a extinde și recunoaște oficial această ramură sportivă la nivel internațional.

România devine centrul lumii Freestyle Kickboxing

Momentul de apogeu al acestei colaborări istorice va fi marcat între 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, când Ploiești, România, va găzdui Primul Campionat Mondial de Freestyle Kickboxing.

Evenimentul, organizat sub egida WFKO și FRFK, va reuni sportivi din toate colțurile lumii, oferind o platformă unde talentul, spiritul de competiție și respectul se vor împleti într-un spectacol grandios al artelor marțiale moderne.

„Freestyle Kickboxing-ul este mai mult decât un sport. Este o familie internațională care unește oameni, culturi și generații prin disciplină și respect. România merită acest moment istoric.”

— Grand Master Brian Beck

Adrian Dejanu – Viziunea României pentru o lume unită prin sport

Pentru Grand Master Adrian Dejanu, acest campionat mondial nu reprezintă doar o competiție, ci și o recunoaștere a muncii depuse în ultimii ani pentru consolidarea Freestyle Kickboxingului în România și Europa.

Sub conducerea sa, FRFK a devenit o organizație modernă, eficientă și deschisă spre colaborare internațională. Proiectele sale — de la formarea instructorilor, până la dezvoltarea unei școli naționale și digitalizarea completă a federației — definesc noua direcție a sportului în secolul XXI.

„Am visat la acest moment ani de zile. Campionatul Mondial de la Ploiești nu este doar o premieră, este o confirmare că, prin muncă și unitate, România poate fi în centrul unei mișcări mondiale.”

— Grand Master Adrian Dejanu

Freestyle Kickboxing – Arta libertății controlate

Freestyle Kickboxing îmbină tehnicile tradiționale de kickboxing, karate, taekwondo și alte arte marțiale, oferind libertatea de expresie a sportivului, dar menținând disciplina și respectul specific artelor marțiale clasice. Este o formă de luptă modernă, spectaculoasă și educativă, care promovează autocontrolul, spiritul competitiv și dezvoltarea personală.

Această filozofie a atras mii de practicanți din întreaga lume și a transformat Freestyle Kickboxing-ul într-un limbaj universal al pasiunii pentru sport.

O nouă eră începe în România

Campionatul Mondial de la Ploiești nu este doar un eveniment sportiv, ci și o celebrare a unei viziuni comune: aceea că sportul poate uni lumea.

Prin energia, experiența și leadershipul celor doi maeștri, Freestyle Kickboxing-ul intră într-o nouă etapă – una a recunoașterii globale, a profesionalismului și a spiritului de echipă internațional.