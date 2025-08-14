Paris Saint-Germain a cucerit în premieră Supercupa Europei; 4-3 cu Tottenham la penalty-uri

Paris Saint-Germain a cucerit în premieră Supercupa Europei la fotbal, după ce a învins-o pe Tottenham Hotspur cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Stadio Friuli din Udine, într-un meci în care scorul a fost egal, 2-2 (0-1), la finalul celor 90 de minute regulamentare.



PSG a reușit să revină de la 0-2 în finalul meciului, iar apoi și la penalty-uri de la același scor.

Foto: (c) Guglielmo Mangiapane/REUTERS

Tottenham, fără fundașul român Radu Drăgușin în lot, a condus prin golurile marcate de fundașii Micky van de Ven (39) și Cristian Romero (48) în urma unor faze fixe.

Van de Ven a marcat din apropiere, după ce portarul Chevalier a respins în transversală mingea șutată de Palinha din 5 metri (39). Romero a reluat cu capul balonul centrat de Pedro Porro, din lovitură liberă, dar o parte din vină avut-o și goalkeeper-ul francez (48).

Londonezii au mai avut o ocazie mare în prima repriză, prin Richarlison (23), al cărui șut a fost respins de Chevalier.

Foto: (c) Guglielmo Mangiapane/REUTERS

PSG a dominat jocul, profitând de faptul că echipa antrenată de Thomas Frank a preferat să se apere, iar în min. 90 deținătoarea trofeului Ligii Campionilor a reușit egalarea, prin sud-coreeanul Kang-in Lee, cu un șut la colț din marginea careului.

Parizienii au egalat in extremis, prin Goncalo Ramos, la centrarea lui Dembele (90+4).

La loviturile de departajare, PSG a transformat prin Goncalo Ramos, Ousmane Dembele, Kang-in Lee și Nuno Mendes (Vitinha a ratat), iar pentru londonezi au marcat Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur și Pedro Porro (au ratat Micky van de Ven și Mathys Tel).

PSG a obținut al doilea său trofeu internațional în decurs de câteva luni, după ce a câștigat Liga Campionilor (5-0 în finala cu Inter Milano) și a pierdut finala Cupei Mondiale a Cluburilor (0-3 cu Chelsea).

Paris Saint-Germain – Tottenham Hotspur 2-2 (0-1), 4-3 la loviturile de departajare

Au marcat: Kang-in Lee (85), Goncalo Ramos (90+4), respectiv Micky van de Ven (39), Cristian Romero (48).

Au executat în ordine loviturile de departajare: Dominic Solanke 0-1 (gol), Vitinha 0-1 (ratare – pe lângă), Rodrigo Bentancur 0-2 (gol), Goncalo Ramos 1-2 (gol), Micky van de Ven (ratare – a apărat Lucas Chevalier), Ousmane Dembele 2-2 (gol), Mathys Tel 2-2 (ratare – pe lângă), Kang-in Lee 3-2 (gol), Pedro Porro 3-3 (gol), Nuno Mendes 4-3 (gol).

Udine, Stadio Friuli

Supercupa Europei

Au evoluat echipele:

PSG: 30. Lucas Chevalier – 2. Achraf Hakimi, 5. Marquinhos (căpitan), 51. Willian Pacho, 25. Nuno Mendes – 33. Warren Zaire-Emery (19. Kang-in Lee, 68), 17. Vitinha, 14. Desire Doue (9. Goncalo Ramos, 77) – 29. Bradley Barcola (49. Ibrahim Mbaye, 67), 10. Ousmane Dembele, 7. Hvicea Kvarațhelia (8. Fabian Ruiz, 60). Antrenor: Luis Enrique.

Rezerve neutilizate: 39. Matvei Safonov, 89. Renato Marin – 4. Lucas Beraldo, 21. Lucas Hernandez, 43. Noham Kamara.

Tottenham: 1. Guglielmo Vicario – 23. Pedro Porro, 17. Cristian Romero (căpitan), 4. Kevin Danso, 37. Micky van de Ven – 6. Joao Palhinha (14. Archie Gray, 72), 30. Rodrigo Bentancur, 29. Pape Sarr (15. Lucas Bergvall, 90) – 20. Mohammed Kudus (11. Mathys Tel, 79), 9. Richarlison (19. Dominic Solanke, 78), 24. Djed Spence. Antrenor: Thomas Frank.

Rezerve neutilizate: 31. Antonin Kinsky, 40. Brandon Austin – 22. Brennan Johnson, 28. Wilson Odobert, 33. Ben Davies, 67. Jun’Ai Byfield, 80. Luka Vuskovic.

Arbitru: Joao Pinheiro; arbitri asistenți: Bruno Jesus, Luciano Maia (toți din Portugalia); al patrulea oficial: Elcin Masiev (Azerbaidjan)

Arbitru video: Tiago Martins (Portugalia); arbitri asistenți video: Fabio Oliveira Melo (Portugalia), Pol van Boekel (Olanda)

Observator UEFA pentru arbitri: Vladimir Sajn (Slovenia); Delegat UEFA: Richard Havrilla (Slovacia)

Cartonașe galbene: Richarlison (53), Barcola (55), Pacho (58), Danso (62), Dembele (90).