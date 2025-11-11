Portughezul Filipe Coelho, numit antrenor principal la Universitatea Craiova

Portughezul Filipe Coelho (45 ani) este noul antrenor principal al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anunțat clubul, marți seara, pe pagina sa de Facebook.

”Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei”, se arată în comunicat.

Noul tehnician al echipei craiovene a lucrat timp de șapte ani alături de Paulo Bento la naționalele Coreei de Sud și Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense.

Filipe Amaral Rino Coelho îl înlocuiește pe Mirel Rădoi, care a demisionat după meciul pierdut cu UTA Arad (1-2).

Rădoi a preluat echipa pe 28 ianuarie, după un prim mandat la Universitatea între 9 august și 8 decembrie 2022. Universitatea a încheiat sezonul trecut pe locul al treilea, iar Rădoi a reușit să califice Știința în premieră în faza principală a unei competiții europene în noul format.

Universitatea ocupă locul al patrulea în Superligă după 16 etape, cu 29 de puncte, fiind la șase lungimi de liderul FC Rapid București.

Doar patru echipe din Superligă și-au schimbat antrenorii cu care au început sezonul, CFR Cluj, Universitatea Cluj, Petrolul și Universitatea Craiova:

FCSB: Elias Charalambous

CFR Cluj: Dan Petrescu (etapele 1-4, 6), Andrea Mandorlini (etapele 5, 8-13), Laurențiu Rus/Ovidiu Hoban (etapa a 7-a; etapele 14-15), Daniel Pancu (din etapa a 16-a)

Universitatea Craiova: Mirel Rădoi (etapele 1-16), Filip Coelho (din etapa a 17-a)

Universitatea Cluj: Ioan Ovidiu Sabău (etapele 1-13), Cristiano Bergodi (din etapa a 14-a)

Rapid București: Constantin Gâlcă

Dinamo București: Zeljko Kopic

FC Hermannstadt: Marius Măldărășanu

Oțelul Galați: Laszlo Balint

Petrolul Ploiești: Liviu Ciobotariu (etapele 1-9), Eugen Neagoe (din etapa a 10-a)

UTA Arad: Adrian Mihalcea

Farul Constanța: Ianis Zicu

FC Botoșani: Leo Grozavu

Unirea Slobozia: Andrei Prepeliță

FC Argeș: Bogdan Andone

FK Csikszereda: Robert Ilyes

Metaloglobus București: Mihai Teja