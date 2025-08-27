Rapid şi FCSB, sancţionate de Comisia de Disciplină ca urmare a incidentelor de la derbi

Comisia de Disciplină din cadrul FRF a hotărât, miercuri, sancţiuni pentru FC Rapid şi FCSB ca urmare a incidentelor de la meciul direct.

“FC Rapid 1923 vs. FC FCSB – Incidente – În temeiul art. 83.2.d şi 82.1 din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 SA cu penalitate sportivă de 10.000 lei. – Incidente – În temeiul art. 83.2.d şi 82.1 din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 SA cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art.54.2 din RD, se sancţionează clubul FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei. Se aplică FCSB o penalitate unică de 5.000 lei”, este decizia comisiei.