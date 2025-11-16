România, învinsă de Bosnia-Herțegovina cu 3-1, în preliminariile CM 2026

Naționala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Bosniei-Herțegovina cu scorul de 3-1 (0-1), sâmbătă seara, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.
Fanii bosniaci au dominat sonor startul de meci de pe stadionul Bilino Polje, din Zenica, fluierând imnul României şi scandând ˷ţiganii, ţiganii”. Pe teren, tricolorii au avut prima ocazie importantă, în minutul 14, când Mihăilă a scăpat pe contraatac şi a şutat din careu, trimiţând mingea puţin pe lângă poarta lui Vasilj. Elevii lui Lucescu au deschis scorul în minutul 18. Mihăilă a insistat la o minge pe partea stângă, a centrat în careu, de unde Bîrligea a înscris cu stângul, cu o scăriţă peste Vasilj. Gazdele au replicat prin lovitura de cap a lui Bazdar, care s-a dus peste bara transversală, în minutul 20. Partida a fost echilibrată, iar Memic a încercat poarta noastră cu un şut de la distanţă, în minutul 35, însă balonul s-a scurs pe lângă bara din dreapta lui Ionuţ Radu. Minutul 42 a adus o altă fază periculoasă a tricolorilor. Mihăilă şi Bîrligea au luptat şi l-au pus pe Man într-o poziţie bună, însă atacantul lui PSV a şutat cu stângul, peste poartă. Un minut mai târziu gazdele au avut primul şut pe spaţiul porţii, prin Dedic, iar prima parte s-a încheat cu bara transversală lovită de Tahirovic, din lovitură liberă – cea mai mare ocazie a bosniacilor.
Marţi, tricolorii joacă împotriva naţionalei din San Marino, la Ploieşti, în ultimul meci al grupei.
Drumul României către Cupa Mondială trece acum prin barajul de pe filiera Ligii Naţiunilor.
BOSNIA: Vasilj – Malic (Alajbegovic 46), Katic, Burnic (Basic 70), Muharemovic – Bazdar (Tabakovic 46), Tahirovic (Hadziahmetovic 83), Bajraktarevic – Dedic, Dzeko (Gigovic 90), Memic. SELECŢIONER: Sergej Barbarez
ROMÂNIA: I. Radu – Raţiu, Ghiţă, Racoviţan, Chipciu – I. Hagi (Miculescu 75), M. Marin, V. Dragomir (R. Marin 75) – Man (Fl. Tănase 90+3), Bîrligea (Drăguş 65), Mihăilă. SELECŢIONER: Mircea Lucescu
Cartonaşe galbene: Katic 7, Dedic 36, Muharemovic 44, Burnic 65 / Racoviţan 45+2, Man 90+2
Cartonaş roşu: Denis Drăguş (România) min. 68
Arbitri: Michael Oliver – Stuart Burt, James Mainwaring – Chris Kavanagh
Arbitri VAR: Michael Salisbury – Peter Bankes (toţi din Anglia)