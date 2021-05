Simonei Halep, după retragerea de la Roland Garros:Din păcate, ruptura de la gamba stângă are nevoie de mai mult timp de recuperare, iar calendarul este foarte aglomerat

Campioana noastră nu este refăcută după accidentarea suferită în meciul cu Angelique Kerber, din cadrul turneului WTA de la Roma. Atunci, „Simo” a abandonat, iar diagnosticul a fost ruptură la gamba stângă.

Azi, Simona Halep a postat un mesaj răvăşitor pe reţelele sociale.

It’s with a heavy heart that I announce my withdrawal from @rolandgarros this year. Unfortunately the tear in my left calf needs more time to recover and the timeline is just too short. Withdrawing from a Grand Slam goes against all my instincts and aspirations as an athlete, but pic.twitter.com/XiGJxAJMOp

— Simona Halep (@Simona_Halep) May 21, 2021