Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland

Sorana Cîrstea a fost eliminată de la US Open, dar asta nu e cea mai mare supărare a sa. Româncei i-a fost furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland, iar acum îl roagă pe hoț să i-l înapoieze, pentru că are valoare sentimentală.

Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York. Persoane necunoscute i-au furat din camera de hotel trofeul câștigat pe 23 august tot pe tărâm american, la Cleveland, iar românca îl roagă acum pe hoț să i-l înapoieze, pentru că nu are decât valoare sentimentală.

”Celui cărui mi-a furat din camera 314 trofeul de la Cleveland, te rog să mi-l dai înapoi! Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală! Aș aprecia tare mult! Mulțumesc, Sorana” – a scris sportiva româncă duminică dimineața pe o rețea socială.

Sorana Cîrstea a câștigat la Cleveland al treilea titlu WTA din carieră

Sorana Cîrstea a câștigat pe 23 august turneul WTA 250 Tennis in the Land Powered by Rocket de la Cleveland, după ce a dispus în finală de americana Ann Li.