Surpriză la Las Vegas. Saul Canelo Alvarez, învins fără drept de apel de Terence Crawford

scris de D.P. 28 Afisari

Lupta anului dintre marele campion mexican Saul Canelo Alvarez şi americanul Terence Crawford a fost câştigată de acesta din urmă, duminică dimineaţă, la Las Vegas.

  

După o decizie unanimă a judecătorilor, Crawford (37 de ani) a devenit primul campion incontestabil la supermijlocie din trei categorii diferite în era celor patru centuri.

Neînvinsul boxer de 37 de ani din Ohio şi-a etalat întregul arsenal de abilităţi, apărare, putere şi sincronizare, lăsându-l pe Alvarez, în vârstă de 35 de ani, în aşteptarea ultimului gong şi reducând la tăcere publicul partizan.

În ciuda faptului că arbitrii au acordat un scor mai strâns decât se aştepta – 116-112, 115-113, 115-113 – verdictul a încununat o performanţă decisivă, pe cea mai mare scenă, care va rămâne mult timp în memoria istoriei acestui sport.

„Nu sunt aici din întâmplare”, a declarat Crawford, deţinător al titlurilor WBA (Super), WBC, WBO şi IBF la categoria super-mijlocie.

În ciuda victoriei, luptătorul din Omaha nu a exclus posibilitatea de a se retrage după cea de-a 42-a victorie consecutivă la profesionişti.

„Nu ştiu, trebuie să stau de vorbă cu echipa mea şi vom discuta despre asta”, a adăugat el.

Luptând în weekendul Zilei Independenţei Mexicului, Alvarez – care pierde pentru a treia oară în cea de-a 68-a sa luptă – şi-a pus în joc statutul, mândria şi speranţele unei naţiuni, dar s-a confruntat cu un mare luptător al generaţiei sale.

 

