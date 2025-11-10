Apple ar putea extinde funcţionalităţile conexiunii la satelit

Conectarea iPhone-urilor la satelit ar putea fi folosită, pe viitor, pentru mai mult decât doar a cere ajutor în situaţii de urgenţă.

Conform Bloomberg, Apple va extinde setul de facilităţi pentru utilizatorii de iPhone care se conectează la sateliţi, pe care compania le numeşte Messages via Satellite.

Pe lângă trimiterea şi primirea mesajelor scrise, conexiunea la satelit va putea fi folosită şi pentru a trimite imagini, în ceea ce reprezintă o creştere a lăţimii de bandă puse la dispoziţie de companie.

Apple va adăuga suport 5G NTN (Non-Terrestrial Network), pentru a combina conexiunea la sateliţi cu 5G-ul obişnuit, îmbunătăţind astfel acoperirea în regiunile izolate.

De asemenea, conexiunea la satelit urmează să fie disponibilă şi pentru aplicaţia Apple Maps, pentru a permite utilizatorilor să se orienteze şi când nu au semnal terestru.

În fine, Apple lucrează la ceea ce numeşte „folosirea naturală” a conexiunii la satelit, pentru a scuti utilizatorii să mai stea cu telefonul îndreptat spre cer.

Nu se ştie deocamdată când vor fi extinse funcţiile conexiunii la satelit pentru iPhone, pe care Apple a început să le introducă începând cu 2022.