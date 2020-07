Gazduire VPS vs. Shared Hosting – 5 diferente pe care trebuie sa le cunosti!

Pentru necunoscatori, diferentele dintre cele doua tipuri de hosting nu sunt foarte mari. Pana la urma, atat gazduirea VPS, cat si cea partajata presupun ca mai multe site-uri sa imparta acelasi server, cu mentiunea ca cea dintai ofera resurse dedicate. In fapt, serviciile de gazduire VPS ofera mult mai multe caracteristici premium, fiind solutia pentru oricine isi doreste mai multa performanta si un nivel mai inalt de personalizare. Iata 5 dintre cele mai importante diferente pe care si tu trebuie sa le cunosti!

Resurse partajate vs. resurse dedicate

Asa cum arata si numele, gazduirea partajata presupune ca site-urile care se afla pe acelasi server sa imparta si resursele (memoria RAM, spatiul de disc si CPU-ul). In ceea ce priveste gazduirea VPS, fiecare utilizator beneficiaza de resurse dedicate, pe care nu trebuie sa le mai imparta cu nimeni. Practic, este ca si cum ai detine propriul server dedicat, insa virtual. Ce inseamna acest lucru? In momentul in care imparti resursele, vei intampina anumite limitari. Daca site-ul tau necesita mai mult spatiu sau putere de procesare mai mare, atunci aceasta va fi o problema majora pe care trebuie sa o iei in calcul.

Diferente de securitate

In ceea ce priveste gazduirea partajata, nivelul de securitate este influentat de investitia pe care compania cu care colaborezi o face in acest sens. Dar chiar si cel mai sigur server nu iti poate garanta 100% securitate din simplul fapt ca actiunile “vecinilor” pot afecta si site-ul tau. Spre exemplu, daca un singur site intampina probleme tehnice, exista o posibilitate foarte mare sa afecteze si celelalte site-uri. In cazul in care site-u tau inmagazineaza datele personale ale utilizatorilor, atunci este important sa optezi pentru gazduire VPS.

Viteza de incarcare

Indiferent de cat de bine arata un site, o viteza de incarcare slaba va afecta profund experienta utilizatorilor. Asa cum probabil te astepti, site-urile ce beneficiaza de gazduire VPS sunt mai performante decat cele cu shared hosting. In general, performantele gazduirii partajate sunt limitate de tehnologiile pe care compania de hosting le-a implementat pentru o viteza mai buna (spre exemplu, gazduirea SSD este mai rapida decat cea HDD). Gazduirea VPS ofera performante crescute din simplul fapt ca utilizatorii nu vor fi nevoiti sa “stea la coada” cu vizitatorii altor site-uri pentru a-ti putea accesa continutul. In plus, ofera o putere de procesare mai mare.

Scalabilitate

Gazduirea partajata este o varianta foarte buna pentru site-urile mici. Dar daca te astepti ca numarul de vizitatori sa creasca masiv in scurt timp, ia in calcul faptul ca aceasta nu reprezinta o solutie pe termen lung. In cele din urma, va trebuie sa faci trecerea catre gazduirea VPS. Ambele variante pun la dispozitie resurse scalabile, insa oricat de multe resurse ai aloca planului tau de gazduire partajata, la un moment dat nu va mai face fata ritmului de crestere al site-ului tau.

Sa vorbim si despre costuri

Pretul este un aspect cu du-te-vino. Da, gazduirea VPS presupune costuri mai mari, insa nu este un factor pe care ar trebui sa-l iei in considerare in momentul in care faci alegerea intre cele doua tipuri de hosting. Tine cont de el doar pentru a face comparatia intre ofertele pe care firmele de hosting le pun la dispozitie.