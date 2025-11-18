Internetul este căzut în toată lumea. Cauza: defecțiuni majore la Cloudflare

Multe platforme online au picat marți din cauza unor probleme tehnice ale Cloudfare – compania americană folosită de 20% din internetul global pentru mai multe servicii online.

Pe lângă site-urile de presă, inclusiv cele din România, și alte platforme nu funcționează, precum X, Spotify, Truth Social.

Cloudflare a suferit o întrerupere majoră, relatează agențiile internaționale.

Drept urmare, multe site-uri web din întreaga lume au fost blocate, inclusiv rețeaua socială X și Spotify. ChatGPT se confruntă, de asemenea, cu întreruperi.

Conform Downdetector, întreruperile au început să fie înregistrate după ora 14.00.

Cel mai mare număr de reclamații au provenit din Marea Britanie (8.700), SUA (4.900), Japonia (4.100), Germania (2.700), Spania (1.700), Franța (de asemenea, în jur de 1.700) și Italia (1.400).