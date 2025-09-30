MAI a lansat o aplicație care citește informațiile de pe cărțile electronice de identitate

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat o aplicație mobilă care permite citirea adresei de domiciliu de pe noile cărți electronice de identitate (CEI) prin tehnologia NFC (near field communication). Folosind codul CAN (card access number) de pe document și PIN-ul personal, cetățenii pot afișa rapid informațiile de domiciliu, rezolvând astfel problema lipsei acestor date tipărite de pe noile buletine.

MAI a lansat astăzi aplicația mobilă RoCEIReader, care permite citirea adresei de domiciliu de pe noile CEI. Disponibilă momentan numai pentru Android, aplicația utilizează tehnologia NFC a telefoanelor pentru o extragerea datelor. Procesul este simplu: utilizatorul trebuie să activeze funcția NFC, să introducă codul CAN de pe document, să tasteze codul PIN de patru cifre și să apropie buletinul de telefon pentru a afișa imediat informațiile pe ecran. Informațiile devenite vizibile astfel pot fi salvate într-un fișier de tip PDF.

Această soluție digitală rezolvă problema lipsei adresei de pe noile documente, o situație care a creat dificultăți cetățenilor în interacțiunea cu autoritățile ce nu dispun de cititoare de carduri specializate.

RoCEIReader se adresează atât publicului larg, cât și instituțiilor publice și private. Pentru cetățeni, aplicația reprezintă o modalitate simplă de a-și vizualiza datele și de a prezenta dovada domiciliului atunci când este necesar, iar autoritățile și companiile pot utiliza instrumentul pentru a verifica rapid adresele.

Aplicația poate fi descărcată gratuit din magazinul Google Play, urmând ca versiunea pentru iOS să fie disponibilă în curând în App Store. MAI subliniază că RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecția deplină a datelor personale.