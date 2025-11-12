Primul robot umanoid al Rusiei a căzut pe scenă

Primul robot umanoid al Rusiei, dotat cu inteligență artificială, a căzut pe scenă în timpul prezentării sale la un eveniment tehnologic desfășurat la Moscova, pe 10 noiembrie. Incidentul i-a determinat pe organizatori să acopere robotul, încercând să repare defecțiunea departe de privirile publicului.

Robotul, numit AIdol, a fost prezentat de dezvoltatori ca un exemplu avansat de robotică antropomorfă, construit în mare parte din componente produse pe plan intern. În timp ce era condus pe scenă de doi membri ai echipei, pe fundalul sonor al filmului Rocky, robotul și-a pierdut echilibrul și a căzut, lăsând în urmă mai multe piese împrăștiate pe scenă.

Imagini video ale incidentului, distribuite de publicații independente ruse, arată cum personalul s-a grăbit să ascundă robotul în spatele unui paravan în timp ce era tras de pe podea.