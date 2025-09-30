Talibanii au tăiat internetul în Afganistan

Afganistan era marţi, pentru a doua zi, privat de internet şi de telefonie mobilă, după ce autorităţile talibane au întrerupt conexiunile prin fibră optică, relatează AFP.

Este pentru prima oară când comunicaţiile sunt întrerupte în ţară de la revenirea la putere a talibanilor în 2021, care au instaurat numeroase restricţii în conformitate cu interpretarea lor a legii islamice.

„Fără telefon şi internet, suntem orbi”, spune Najibullah, un comerciant de 42 de ani din Kabul.

„Toate activităţile noastre depind de telefoanele mobile. Livrările se fac prin telefonul mobil. E ca într-o zi de sărbătoare, toată lumea e acasă. Piaţa e complet paralizată”, a descris el.

Zborurile internaţionale către Afganistan au fost anulate marţi, potrivit site-ului Flightradar24, care monitorizează traficul aerian la nivel mondial.

Semnalul de telefonie mobilă şi de internet a slăbit treptat luni seara până când conectivitatea a ajuns la sub 1% din nivelurile obişnuite, potrivit observatorului NetBlocks, care monitorizează securitatea cibernetică şi guvernanţa internetului.

AFP a anunţat că a pierdut orice contact cu biroul său din capitala Kabul luni, în jurul orei locale 17:45 (13:15 GMT).

Cu câteva minute înainte de întrerupere, un responsabil guvernamental a declarat pentru AFP că aceasta va dura „până la noi ordine”.

Comunicaţiile „vor fi întrerupte, aceasta se va face treptat în cursul nopţii (de luni spre marţi), între 8.000 şi 9.000 de piloni de telecomunicaţii vor fi scoşi din funcţiune”, a declarat agenţiei citate acelaşi responsabil, sub rezerva anonimatului.

„Nu există niciun alt mijloc sau sistem de comunicare (…): sectorul bancar, vămile, întreaga ţară va fi afectată”, a adăugat el.

Potrivit Netblocks, această întrerupere „pare să corespundă unei deconectări intenţionate a serviciului”.

„Sunt complet rupt de familia mea din Kabul”, afirmă un afgan de 40 de ani, cu reşedinţa în Oman şi care a solicitat anonimatul contactat prin SMS de AFP. „Nu ştiu ce se întâmplă, sunt foarte îngrijorat”, a adăugat el.

În ultimele săptămâni, conexiunile internet au fost extrem de lente sau intermitente în Afganistan.

Autorităţile talibane au început să restrângă accesul la internet la începutul lunii, întrerupând conexiunile în mai multe provincii afgane.

Această măsură, ordonată de liderul suprem al talibanilor, Hibatullah Akhundzada, a pus capăt, în special, accesului la internet de mare viteză în mai multe regiuni.

Serviciile telefonice sunt adeseori furnizate prin internet, utilizându-se aceleaşi linii de fibră optică, în special în ţările în care infrastructura de telecomunicaţii este limitată.

Le 16 septembrie, Attaullah Zaid, purtătorul de cuvânt al provinciei Balkh (nord), a anunţat interzicerea completă a internetului prin fibră optică în acest teritoriu.

„Această măsură a fost luată pentru a preveni viciul, urmând să fie puse în aplicare şi alte măsuri în întreaga ţară pentru a răspunde nevoilor în materie de conectivitate”, a scris el pe reţelele de socializare.

În acel moment, corespondenţii AFP semnalaseră restricţii similare în provinciile Badakhshan şi Takhar (nord), precum şi în Kandahar, Helmand, Nangarhar şi Uruzgan (sud).

Kabulul lăudase în 2024 meritele reţelei sale de fibră optică de 9.350 de kilometri, construită în mare parte de fostele guverne susţinute de SUA, considerând-o drept o „prioritate” pentru a apropia ţara de restul lumii şi a o scoate din sărăcie, notează agenţia de presă citată.