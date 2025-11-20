Vladimir Putin, întâmpinat de un robot dansator la o conferință despre inteligența artificială la Moscova

Președintele rus Vladimir Putin a fost întâmpinat de un robot dansator la sosirea sa la o conferință despre inteligența artificială la Moscova.

Precedentul „miracol al roboticii” al Rusiei a devenit motiv de glume la nivel global după ce s-a prăbușit pe scenă în timpul propriei prezentări.

Putin a urcat apoi pe scenă la conferința AI Journey, spunând publicului că Rusia „trebuie să dețină o gamă întreagă de tehnologii și produse proprii în domeniul inteligenței artificiale active”.

„Întregul spectru al acestor modele trebuie să fie antrenat și controlat pe deplin de specialiști ruși, în toate etapele”, a adăugat el.

Putin a subliniat că construirea de noi centre de date și dezvoltarea de noi situri compacte de energie nucleară pentru alimentarea acestora reprezintă o prioritate majoră pentru Rusia.

„În mai puțin de două decenii, în principal în Urali, Siberia și Orientul Îndepărtat, planificăm să construim 38 de unități nucleare. Capacitatea lor totală va fi aproape egală cu cea a tuturor centralelor nucleare aflate în prezent în funcțiune”, a spus Putin.