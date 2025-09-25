Cancerul, cea mai mare amenințare globală

Decesele provocate de cancer au crescut alarmant în ultimele decenii și ar putea ajunge la peste 18,5 milioane anual până în 2050, arată un amplu studiu publicat joi în revista The Lancet, potrivit Agerpres.

Analiza, realizată în cadrul programului „Global Burden of Disease”, acoperă 204 țări și 47 de tipuri de cancer și subliniază urgența investițiilor în prevenție și tratament, în special în statele cu venituri mici și medii.

Evoluția din ultimii 25 de ani

Numărul cazurilor noi de cancer s-a dublat din 1990, ajungând la 18,5 milioane în 2023.

Decesele au crescut cu 74%, până la 10,4 milioane în 2023.

Intervalul estimat pentru anul trecut: între 16,4 și 20,7 milioane de cazuri noi și între 9,6 și 10,9 milioane de decese.

Ce tipuri de cancer domină statisticile

Cancerul mamar a fost cel mai frecvent diagnosticat în 2023.

Cancerele traheale, bronhice și pulmonare au provocat cele mai multe decese.

Peste 41% dintre decesele globale au fost asociate unor factori de risc modificabili: fumatul, alimentația nesănătoasă, consumul excesiv de alcool și glicemia ridicată.

Prognoze pentru 2050

Cazuri noi : între 22,9 și 38,9 milioane, cel mai probabil 30,5 milioane.

Decese anuale: între 15,6 și 21,5 milioane, cel mai probabil 18,5 milioane.

Creșterea este atribuită în principal îmbătrânirii și creșterii populației globale.

Concluziile cercetătorilor

Specialiștii avertizează că prevenția singură nu este suficientă. Este nevoie de:

diagnosticare precoce ,

, tratamente eficiente ,

, finanțare crescută pentru reducerea inegalităților în accesul la servicii medicale.

Autorii studiului atrag atenția și asupra limitărilor: lipsa unor date solide din anumite țări și imposibilitatea de a integra în estimări impactul pandemiei COVID-19 sau al conflictelor recente.