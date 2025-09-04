Folosirea telefonului pe toaletă crește semnificativ riscul de hemoroizi

Nu există nimic mai relaxant pentru unii decât să închidă ușa băii, eventual să o și încui, și să se ascundă pentru câteva minute de restul familiei.

De mult timp, toaleta este văzută ca un refugiu pentru lecturi ușoare sau, pentru părinții ocupați, ca un loc de „timp doar pentru ei”. Însă obiceiul de a petrece tot mai mult timp pe toaletă a devenit o problemă medicală, mai ales de când oamenii au înlocuit cărțile și revistele cu scroll-ul nesfârșit pe smartphone, scrie CNN.

Un nou studiu publicat în PLOS One arată consecințele: persoanele care își iau telefonul la baie raportează un risc crescut de hemoroizi.

Hemoroizii sunt grupuri de vene aflate în rect și în jurul anusului, care se pot umfla din cauza presiunii crescute, provocând mâncărimi, durere, disconfort și sângerări.

„Studiul nostru aduce dovezi clare pentru ceea ce mulți bănuiam: oamenii pierd noțiunea timpului în baie atunci când stau cu telefonul în mână”, a declarat dr. Trisha Pasricha, gastroenterolog la Massachusetts General Hospital și lector la Harvard Medical School, autoarea principală a cercetării.

„Întregul model de business al aplicațiilor de social media este să ne distragă, să ne facă să pierdem noțiunea timpului și să devenim dependenți de algoritm. Abia acum începem să înțelegem cât de mult ne afectează smartphone-urile diverse aspecte ale vieții”, a adăugat ea.

Riscul de hemoroizi, mai mare cu 46% la utilizatorii de telefon pe toaletă

Cercetătorii au descoperit că folosirea regulată a smartphone-ului pe toaletă este asociată cu un risc cu 46% mai mare de hemoroizi. Aproximativ 37% dintre utilizatorii de smartphone stau mai mult de cinci minute pe toaletă, comparativ cu doar 7% dintre cei care nu folosesc telefonul în baie.

Explicația ține de poziția corpului: statul prelungit pe colacul toaletei pune presiune pe zona rectală și determină acumularea de sânge. În plus, postura cocoșată, specifică atunci când privim ecranul, îngreunează tranzitul intestinal.

„Oamenii din trecut, care trebuiau să stea în poziție ghemuită, aveau mai puține probleme. Noi am schimbat unghiul în care eliminăm și stăm mult mai mult, ceea ce agravează factorii de risc”, a spus dr. Hima Ghanta, chirurg colorectal din New Jersey.

Ce arată studiul

Cercetarea a inclus 125 de adulți programați la colonoscopie, care au completat un chestionar despre obiceiurile lor la toaletă, inclusiv dacă folosesc smartphone-ul în baie.

66% dintre participanți au spus că își folosesc telefonul regulat pe toaletă.

54% citeau știri, iar 44% navigau pe rețelele sociale.

Confirmarea hemoroizilor s-a făcut prin endoscopie. Cercetătorii au concluzionat că nu constipația sau efortul de a împinge sunt principalii factori, ci timpul prelungit de ședere pe toaletă.

Tinerii, tot mai afectați

Deși studiul s-a concentrat pe persoane de peste 45 de ani, Pasricha a subliniat că rezultatele sunt valabile și pentru tineri, care își iau telefonul cu ei peste tot.

„Am observat tot mai mulți pacienți tineri diagnosticați cu hemoroizi. Sigur, și alți factori precum alimentația săracă în fibre sau obezitatea contează, dar scroll-ul pasiv pe telefon, în baie, este unul dintre factorii majori”, a explicat dr. Sandhya Shukla, gastroenterolog în New Jersey.

Cum putem reduce riscul

Specialiștii recomandă să nu luăm telefonul în baie. Dacă totuși o facem, e important să limităm timpul petrecut pe toaletă.

Ideal: 3–5 minute pe sesiune, spun gastroenterologii.

pe sesiune, spun gastroenterologii. Maxim: 10 minute , avertizează medicii.

, avertizează medicii. Soluții: setarea unui timer sau oprirea scroll-ului după câteva videoclipuri, pentru a evalua dacă eliminarea este eficientă; dacă nu, e mai sănătos să te ridici și să revii mai târziu.

„În viața de zi cu zi, de multe ori ni se spune să încetinim și să ne bucurăm de momente. Dar nu și pe toaletă”, a concluzionat dr. Ghanta.