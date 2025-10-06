UPDATE – Nobel 2025/ Medicina deschide sezonul Nobelurilor (LIVE VIDEO)

UPDATE – Premiul Nobel pentru Medicină din 2025 a fost câștigat de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi pentru ”descoperirile lor privind toleranța imună periferică”, conform anunțului făcut luni de Adunarea Nobel de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia

Premiile Nobel vor fi anunțate începând de luni, cu premiul pentru medicină sau fiziologie, și terminând cu dezvăluirea câștigătorilor la economie o săptămână mai târziu.

Potrivit programului anunțat pe site-ul oficial, instituțiile care acordă premiile au decis să anunțe deciziile privind Nobel 2025 astfel: