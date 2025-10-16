Tratamentul care elimina ochelarii de citit

Un studiu prezentat la Congresul European al Societatii pentru Cataracta si Chirurgie Refractiva (ESCRS) aduce vesti promitatoare pentru persoanele care sufera de prezbiopie – declinul normal ale vederii de aproape, aparut odata cu varsta.

Pana la varsta de 40 de ani cristalinul este flexibil si moale, ceea ce permite concentrarea pe obiecte aflate atat la apropiere, cat si la distanta. Dupa aceasta varsta cristalinul devine mai rigid si nu isi mai poate schimba forma la fel de usor, fapt care creeaza dificultati vederii la apropiere, afectand calitatea vietii unei persoane.

Dezvoltarea prezbiopiei pe masura ce imbatranim necesita ochelari de citit sau interventii chirurgicale care implica disconfort, riscuri sau complicatii potentiale, dar o solutie farmacologica ofera pacientilor o alternativa neěvaziva si eficienta.

Cercetatorii au testat picaturi speciale pentru ochi, care combina pilocarpina si diclofenacul, si au descoperit ca majoritatea pacientilor pot citi mai multe linii pe o harta de test vizual (scara Jaeger) în doar o ora de la tratament, iar îmbunatatirea se mentine pentru perioade de pana la doi ani, efectele adverse fiind minime.

Cum functioneaza picaturile?

Tratamentul a fost dezvoltat la Centrul pentru Cercetare Avansata pentru Prezbiopie din Buenos Aires, condus de dr. Giovanna Benozzi. Picaturile includ doua substante: pilocarpina, care constrange pupila si stimuleaza muschiul ciliar pentru ajustarea focalizarii ochiului, si diclofenacul, un antiinflamator care reduce disconfortul pe care pilocarpina îl poate provoca.

Studiul retrospectiv a implicat 766 de pacienti (cu o medie de varsta de aproximativ 55 de ani), barbati si femei, împartiti în trei grupuri care au primit picaturi cu concentratii diferite de pilocarpina: 1%, 2% si 3%, toate cu o doza fixa de diclofenac.

Aplicarea se efectua de doua ori pe zi (la trezire si la aproximativ sase ore dupa), cu optiune de a doua doza suplimentara daca simptomele reapareau.

Unul dintre cele mai notabile rezultate a fost ca, la doar o ora dupa prima administrare, pacientii au înregistrat o îmbunatatire imediata. Astfel, la grupul cu 1% pilocarpina 99% dintre cei 148 de pacienti au obtinut cel putin doua linii în plus pe scara Jaeger, la grupul cu 2% pilocarpina 69% din cei 248 au putut citi trei sau mai multe linii în plus, iar la grupul cu 3% pilocarpina 84% din cei 370 de subiecti au reusit un salt de cel putin trei linii.

Mai mult, dupa 12 luni, aproximativ 83% dintre pacienti au mentinut o vedere de aproape functionala, fara ochelari, ceea ce sugereaza ca efectele nu sunt doar de scurta durata. Durata medie de întrebuintare în care efectul a persistat a fost de 434 de zile. Efectele adverse au fost în mare parte usoare: vedere temporar întunecata (în 32% din cazuri), iritatie la instilare (3,7%), dureri de cap (3,8%). Nu s-au înregistrat cazuri semnificative de presiune intraoculara crescuta sau de detasare de retina în acest studiu.

Avantaje, limitari si sperante pentru viitor

Avantajele sunt evidente: pacientii care refuza ochelarii sau nu pot apela la chirurgie au acum o optiune farmacologica non-invaziva, care ofera rapid confort vizual si reduce nevoia de corectie optica.

Picaturile sunt relativ convenabile, cu administrare de doua ori pe zi si optional al treilea timp.

Limitarile sunt însa si ele importante: studiul este retrospectiv si uni-central, ceea ce înseamna ca pacientii provin dintr-o singura regiune si ca datele au fost colectate dupa ce tratamentul a început, nu controlate de la început.

Aceasta abordare poate induce bias-uri (erori sistematice) de selectie sau alte limitari în aplicabilitatea globala a rezultatelor.

De asemenea, exista si alte cercetari care pun în evidenta riscuri potentiale pe termen lung, mai ales în cazul utilizarii frecvente a pilocarpinei: exista studii care raporteaza cazuri de detasare de retina asociate cu pilocarpina – de exemplu, un raport cu 2 pacienti care au prezentat detasari retiniene dupa administrarea picaturilor cu pilocarpina 1.25%, în decursul a cateva saptamani.

Aceasta terapie reprezinta un pas important înainte în gestionarea prezbiopiei, deoarece raspunde unei nevoi medicale semnificative – milioane de oameni care depind de ochelari de citit sau nu pot avea acces la practici chirurgicale.

Daca studiile viitoare confirma siguranta si eficienta pe mai multe grupe de pacienti, aceste picaturi ar putea deveni un standard în tratamentul prezbiopiei.

Mai mult, viitoarele cercetari vor trebui sa masoare impactul asupra calitatii vietii, confortului social si fezabilitatii pe termen lung.

De asemenea, optimizarea concentratiilor de pilocarpina pentru cazurile cu diferite grade de severitate va fi importanta, pentru a maximiza beneficiile si a minimiza efectele adverse.