Când poți vedea „Superluna Castorului” – cea mai mare superlună din 2025

Cea mai mare superlună a anului va fi vizibilă pe cer pentru mai multe zile săptămâna aceasta, potrivit Sky News.

Prima lună plină din noiembrie este cunoscută sub numele de „Luna Castorului” și, anul acesta, este totodată a doua dintre trei superluni consecutive.

Ce este o superlună?

Superlunele sunt, practic, luni pline care par mai mari și mai luminoase decât în mod normal. Ele apar pentru că Luna nu orbitează Pământul pe o traiectorie perfect circulară.

Mișcându-se pe o traiectorie ovală în jurul planetei, cel mai apropiat punct al Lunii de Pământ se numește perigeu, iar cel mai îndepărtat se numește apogeu.

Se întâmplă ca Luna Castorului de săptămâna viitoare să se afle la sau aproape de perigeu – motiv pentru care va părea mai mare și mai luminoasă pentru noi, pe Pământ.