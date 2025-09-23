Cine a fost primul, oul sau găina?

Întrebarea străveche – ce a fost primul, găina sau oul? – are în sfârșit un răspuns, iar oamenii de știință spun că este vorba de găină.

Cercetătorii au descoperit că o proteină specială numită ovocleidină-17 (OC-17) este esențială în formarea cojii de ouă.

Această proteină acționează ca un catalizator, transformând calciul în coaja dură care protejează gălbenușul.

Dar, surpriză! OC-17 este produsă doar în interiorul ovarelor unei găini. Asta înseamnă că, fără găini, ouăle așa cum le ştim nu ar putea exista.

Așadar, în timp ce ouăle au existat în natură cu mult înainte de găini (depuse de reptile, dinozauri și alte creaturi), oul de găină actual necesită în mod specific ca găina să fie prima.

Este un exemplu fascinant de știință care rezolvă una dintre cele mai vechi ghicitori ale istoriei.