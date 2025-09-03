Eclipsă totală de Lună vizibilă în România

În seara zilei de duminică, 7 septembrie 2025, se va produce cea de-a doua și ultima eclipsă de Lună a anului, o eclipsă totală de Lună cu durata totalității de 1 oră și 22 minute. Eclipsa se va putea observa din Europa, Africa, Asia, Australia și Antarctica.

Eclipsa se va vedea și din România, chiar la începutul serii, fiind prima eclipsă totală de Lună vizibilă din țară din ultimii șase ani. Din România, ultimele eclipse totale de Lună au fost observabile pe 27 iulie 2018 și 21 ianuarie 2019. Următoarea eclipsă totală de Lună vizibilă de pe teritoriul României se va produce în seara zilei de 31 decembrie 2028

Seria Saros

Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 face parte din seria Saros 128, fiind cea de-a 41-a eclipsă din cele 71 ale seriei. De asemenea, eclipsa este cea de-a 11-a eclipsă totală din serie, după acesta urmând să se mai producă doar 4 eclipse totale.

Seria Saros 128 de eclipse de Lună a început pe 18 iunie 1304 cu o eclipsă la nordul penumbrei terestre și se va încheia pe 2 august 2566 cu o eclipsă la sudul penumbrei Pământului. Toate eclipsele de Lună din seria Saros 128 se produc la nodul ascendent al orbitei Lunii.

Diagrama de producere a eclipselor din seria Saros 128 este: 7N 23P 15T 19P 7N

Luna pe cer în noaptea eclipsei

În noaptea de 7/8 septembrie 2025, Luna se va afla pe teritoriul constelației Aquarius. Luna răsare în seara zilei de 7 septembrie 2025 în jurul orei 19:45, trece la meridian la 1:32 (8 septembrie) și apune în jurul orei 7:30 (8 septembrie). În România eclipsa se vede chiar de la lăsarea întunericului, Luna răsărind în eclipsă parțială. Puteți afla momentele exacte al răsăritului, trecerii la meridian și apusului Lunii pentru orice locație cu ajutorul site-ului www.timeanddate.com.

Cu ocazia eclipsei de Lună din 7 septembrie 2025 se va putea observa ceva inedit de pe teritoriul României. Efectul se numește selenelion și presupune observarea pe cer, în același timp, a Lunii în eclipsă și a Soarelui. Din România există o fereastră de câteva minute în care se poate face această observație, însă este necesar un orizont foarte apropiat de 0°, atât în est, pentru observarea Lunii eclipsate parțial la răsărit, cât și în vest, pentru observarea Soarelui la apus.

În timpul eclipsei de Lună din 7 septembrie 2025 va fi vizibilă planeta Saturn, nu departe de discul Lunii. Planeta se va afla pe teritoriul constelației Pisces și va răsări la ora 20:15. Pe bolta cerească vor fi vizibile constelațiile cerului de vară și de toamnă.

Desfășurarea eclipsei

Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 se desfășoară, după cum urmează:

Momentul eclipsei Ora României Intrarea Lunii în penumbră 18h28m09s Începutul eclipsei parțiale 19h26m54s Răsăritul Lunii în România 19h26m – 19h58m Începutul eclipsei totale 20h30m39s Maximul eclipsei 21h11m49s Sfârșitul eclipsei totale 21h53m21s Sfârșitul eclipsei parțiale 22h56m56s Ieșirea Lunii din penumbră 23h55m31s

Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 începe la ora 18:28 (ora de vară a României), odată cu primul contact al Lunii cu penumbra Pământului. Acest moment nu este vizibil de pe Pământ. Luna se va cufunda tot mai mult în penumbra terestră, iar în jurul orei 19:00 aceasta ar trebui să fie vizibilă pe discul lunar, în zona nord-estică, sub forma unei întunecări slabe. Eclipsa prin penumbră nu este foarte ușor de văzut, pentru observarea acesteia fiind nevoie de un cer curat și de experiență. Penumbra terestră este surprinsă însă destul de ușor în imagini. Eclipsa va continua, faza parțială prin umbră debutând la 19:26 (ora de vară a României). Până în acest moment eclipsa nu poate fi observată din România, Luna aflându-se sub orizont. Răsăritul Lunii se produce pe teritoriul României între orele 19:26 (est) și 19:58 (vest). Astfel, în seara zilei de 7 septembrie 2025, vom avea parte de un răsărit al Lunii în eclipsă parțială. Puteți afla momentul exact al răsăritului Lunii pentru orice locație cu ajutorul site-ului www.timeanddate.com.

Chiar de la răsăritul Lunii, în zona nord-estică a discului (stânga) se va putea vedea umbra Pământului. Luna se va ridica încet deasupra orizontului estic, în același timp cufundându-se tot mai mult în umbra Pământului. La ora 20:30 va începe eclipsa totală, Lună aflându-se încă foarte jos, deasupra orizontului est-sud-estic, la o altitudine de aprox. 8°. Lumina puternică a Lunii Pline va dispărea, Luna căpătând o culoare roșiatică. Nuanța exactă a discului Lunii eclipsat total nu se poate estima. Culoarea Lunii în timpul unei eclipsei totale depinde foarte mult de starea, din acel moment, a atmosferei terestre care poate permite mai mult sau mai puțin trecerea luminii roșii în interiorul conului de umbră. De-a lungul timpului, cu ocazia diferitelor eclipse totale de Lună, culoarea discului lunar a variat de la galben-orange, la roșu, maroniu sau chiar negru.

Având în vedere ora la care începe eclipsa totală din seara zilei de 7 septembrie 2025, cerul nu va fi încă întunecat complet, crepusculul astronomic de seară terminându-se în jurul orei 21. Pe măsură ce timpul trece, Luna va fi tot mai adânc în umbra Pământului, iar la ora 21:11 are loc maximul eclipsei. Discul Lunii se află în acest cel mai aproape de axa conului de umbră terestru. De fapt zona nordică a discului lunar intersectează axa conului de umbră, acea zonă fiind semnificativ mai întunecată decât zona sudică. Distanța de la limbul sudic al Lunii la marginea conului de umbră va fi de 11.7′, o distanță totuși destul de mare.

În timpul eclipselor totale de Lună se recomandă stabilirea indicelui Danjon. Această valoare se obține după analizarea unor caracteristici ale discului lunar în timpul fazei de totalitate.

Scara de evaluare Danjon a eclipselor totale de Lună:

L = 0 – Eclipsă foarte întunecată. Luna este aproape invizibilă, mai ales în preajma fazei maxime.

L = 1 – Eclipsă întunecată, gri sau maronie ca și culoare. Detaliile se disting doar cu mare greutate.

L = 2 – Eclipsă de culoare roșu închis. Zonele centrale ale umbrei sunt foarte întunecate, în timp ce marginile umbrei sunt relativ strălucitoare.

L = 3 – Eclipsă de culoare roșiatică. Marginea umbrei este galbenă și strălucitoare.

L = 4 – Eclipsă foarte strălucitoare de culoare roșu deschis sau portocaliu. Umbra are la margine o culoare albăstruie foarte strălucitoare.

Având în vedere că pe parcursul desfășurării totalității aspectul discului lunar variază, se recomandă estimarea indicelui Danjon de mai multe ori în timpul eclipsei totale. De asemenea, se pot face estimări diferite pentru zone ale discului lunar, de exemplu zona nordică sau sudică a discului Lunii

În momentul fazei maxime a eclipsei de totale din 7 septembrie 2025, Luna se va afla la altitudinea de aprox. 15°, deasupra orizontului est-sud-estic. Din locații cu cer negru se poate observa acum Calea Lactee, aceasta fiind vizibilă de la nord-est la sud-vest. La 14° est de discul eclipsat al Lunii se va putea observa planeta Saturn, aflată aproape de opoziție (21 septembrie 2025). Sunt observabile constelațiile de vară și de toamnă, Luna eclipsată la altitudine joasă având un aspect interesant vizual, dar și fotografic.

Luna își continuă drumul său prin umbra Pământului, apropiindu-se încet de marginea estică a acesteia. În cele din urmă, la ora 21:53, Luna începe să părăsească umbra terestră, eclipsa totală terminându-se după un interval de 1 oră și 22 de minute. Luna se află deja aproape de sud-est, la o altitudine de aprox. 21°. După acest moment, Luna începe să fie tot mai strălucitoare, iar luminozitatea cerului crește. Calea Lactee, stelele și obiectele deep-sky mai puțin strălucitoare încep să pălească. Luna iese încet din umbra Pământului, iar la ora 22:56 eclipsa parțială se termină. Luna se află deja destul de sus deasupra orizontului sud-estic, la altitudinea de 30°.

Fenomenul continuă și după terminarea eclipsei parțiale, în zona vestică a discului Lunii putându-se observa penumbră Pământului până în jurul orei 23:30. Eclipsa de Lună se termină după 5 ore și 27 de minute de la primul contact al Lunii cu penumbra Pământului, la ora 23:55, odată cu ieșirea Lunii din penumbra terestră.

În timpul eclipsei de Lună din 7 septembrie 2025, discul Lunii va fi mai mare decât de obicei, fenomenul producându-se la aprox. 3 zile după perigeu, diametrul aparent al Lunii eclipsate fiind de 32.6′. Trecerea la perigeu (distanța minimă dintre Pământ și Lună) are loc pe 5 septembrie 2025, la ora 17:55.

Sfaturi pentru observarea eclipsei

Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 va fi vizibilă din România pe cerul serii, chiar de la răsăritul Lunii. Pentru observarea eclipsei trebuie găsit un loc de observație cu orizontul estic și sud-estic cât mai coborât, pentru a observa Luna cât mai devreme. Cu cât răsăritul Lunii se produce mai devreme, cu atât fazele parțiale ale eclipsei de la început sunt observate pentru mai mult timp. Un loc de observație cu cerul estic și sud-estic cât mai liber este recomandat și pentru observarea eclipsei totale, având în vedere faptul că Luna se va afla destul de jos chiar și în timpul totalității.

Pentru observarea eclipsei se recomandă utilizarea unui instrument optic cu câmp vizual mare (binoclu sau telescop), cu ajutorul căruia să fie vizibil întreg discul Lunii.

Eclipsa poate fi fotografiată prin diversele metode cunoscute. Cu ajutorul telefoanelor mobile se aliniază obiectivul camerei foto cu ocularul, se reglează distanta până când Luna apare în imagine. Se focalizează pe discul Lunii și se expune. Prin aparate foto este bine să folosim obiective cu distanțe focale cât mai mari sau putem să punem aparatele în focarul unei lunete sau al unui telescop.

Având în vedere că eclipsa se produce chiar la răsăritul Lunii, pe cerul luminat al serii, se pot realiza cadre foto mai artistice.

Transmisii live ale eclipsei

Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 poate fi urmărită și live on-line. Pe măsură ce linkurile de livestream vor fi făcute publice, le vom publica în această secțiune a paginii.

Observarea eclipsei pe Glob

Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 se va observa din Europa, Africa, Asia, Australia și Antarctica. Mai multe detalii găsiți pe site-ul EclipseWise.com și pe site-ul TimeAndDate.

.