Misterioasa cometa vizibila cu ochiul liber in luna septembrie

Astronomul amator Hideo Nishimura din Kakegawa, Japonia, fotografia cerul noptii pe 11 si 12 august 2023, cand a surprins o noua cometa care ii poarta acum numele.

Cometa C/2023 P1 Nishimura se deplaseaza in prezent in fata constelatiei Gemenii, foarte aproape de marginea zarii. Potrivit astronomilor, ea va putea fi observata cu ochiul liber in luna septembrie, incepand cu momentul amurgului.

Un vizitator venit din imensitatea galaxiei

Cometa Nishimura are o or-bita hiperbolica, ceea ce su-gereaza ca provine din afara Sistemului Solar si va fi probabil catapultata in spatiul inter-stelar dupa ce se va roti in jurul Soarelui. Inainte de a parasi pentru totdeauna vecinatatea noastra cosmica, obiectul inghetat va deveni probabil de o suta de ori mai stralucitor, ceea ce inseamna ca va sclipi ca o stea pe cerul noptii, in apropierea ori-zontului.

Orbita cometei Nishimura va face ca aceasta sa fie probabil prima si ultima sa calatorie prin Sistemul Solar interior. Nu este insa singurul obiect cosmic identificat de astronomi ca avand originea dincolo de limitele Sistemului Solar: in ultimii ani, acestia au mai pus in evidenta alte doua corpuri ceresti intrastelare – asteroidul Oumuamua – despre care unii entuziasti ai fenomenului OZN, dar chiar si unii astronomi, au speculat ca ar fi o nava extraterestra – si cometa 2I/Borisov.

Alti astronomi sunt de parere ca este posibil ca aceasta cometa sa provina din zonele exterioare ale Norului Oort – un rezervor de comete si alte obiecte de gheata aflate dincolo de orbita planetei Neptun – si sa fi plutit la marginea Sistemului Solar timp de mii de ani, inainte de a fi capturata, de atractia gravitationala a Soarelui si „trasa” spre acesta. Astfel de „ratacitori” din Norul Oort au ajuns chiar pe Pamant cu milioane de ani in urma, atrag atentia specialistii.

13 septembrie – data apropierii maxime a cometei de Pamant

Cometa Nishimura se va apropia cel mai mult de Pamant pe 13 septembrie, cand se va afla la o distanta de 0,85 UA (unitate astronomica – aproximativ 150 de milioane de kilometri) de planeta noastra. In aceasta perioada, cometa va deveni, dintr-un obiect ceresc „de dimineata”, un obiect ceresc „de seara”. Pe 15 septembrie, cometa se va gasi la doar 10 minute de arc de a doua cea mai stralucitoare stea din constelatia Leul, Denebola. Dar perechea se va afla, de asemenea, la doar 12 grade de Soare, ceea ce va face dificila vizualizarea sa imediat dupa apusul Soarelui.

Maxima apropiere a cometei fata de Soare va avea loc pe 18 septembrie. Pe masura ce se va apropia de steaua noastra, cometa va deveni tot mai stralucitoare, avand o magnitudine aparenta intre 5 si 3 pe cerul noptii – ceea ce inseamna ca va fi la fel de stralucitoare ca o stea obisnuita.

Prin comparatie, spre sfarsitul lunii august, cometa a avut o magnitudine aparenta de aproximativ 8, fiind vizibila doar cu telescopul sau binoclul. (Magnitudinea aparenta este o masura a luminozitatii in raport cu Vega, una dintre cele mai stralucitoare stele vizibile din emisfera nordica. Cu cat cifra magnitudinii este mai mica, cu atat obiectul este mai stralucitor).

Cometa Nishimura va face un tur al constelatiilor zodiacale din Sistemul Solar. Ea s-a mutat din Gemeni in constelatia Racului la sfarsitul lunii august si inceputul lunii septembrie, va traversa Leul la mijlocul lunii septembrie si apoi va vizita Fecioara in a doua jumatate a lunii septembrie.

La jumatatea lunii septembrie, cel mai bun moment pentru a vedea cometa Nishimura va fi cu putin timp inainte de rasaritul Soarelui sau la scurt timp dupa apus, datorita pozitiei cometei in raport cu Pamantul, potrivit NASA. Astronomii nu stiu deocamdata cand posibilul „intrus interstelar” va parasi Sistemul Solar. Cu toate acestea, este posibil ca forta intensa a Soarelui sa sfasie nucleul solid al cometei.

Daca acest lucru nu se intampla, pe masura ce cometa se indeparteaza de Soare luminozitatea ei va scadea. Pana la jumatatea lunii octombrie va fi mai departe de Soare pe cerul nostru (la 20 de grade), dar va deveni tot mai slaba. De asemenea, se va afla sub linia orizontului in cea mai mare parte a timpului, fara sa mai poata fi observata din emisfera nordica.

O cometa verde

Fotografiile surprinse recent ale cometei Nishimura au dezvaluit ca norul de gaz si praf care formeaza „coama” cometei, inconjurand nucleul, emite o stralucire verde. Culoarea neobisnuita este emisa de moleculele de carbon diatomic, care sunt descompuse de lumina solara, potrivit revistei Science.

In februarie, o alta cometa de culoare verde, denumita C/2022 E3 (ZTF), s-a apropiat cel mai mult de Pamant in ultimii 50.000 de ani. Cometa Nishimura nu este singura posibila cometa interstelara care se va aventura in Sistemul Solar interior in acest an.

In ianuarie, 96P/Machholz 1, o cometa non-hiperbolica, a fost observata in timp ce se apropia de Soare pentru a sasea oara, ea fiind descoperita in 1986.

In 2008, o analiza chimica a materialului cometei a marcat Malchholz 1 ca fiind o cometa aberanta in comparatie cu cometele din Sistemul Solar. Totusi, aceste dovezi nu sunt considerate suficient de concludente de catre astronomi pentru a declara in mod cert Malchholz 1 un obiect interstelar.