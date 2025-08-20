Cercetarile arheologie desfasurate în necropola megalitica Flagstones, din apropiere de Dorchester in Dorset, Anglia, au condus la concluzia ca acest sit este mai vechi decât mai celebrul monument megalitic de la Stonehenge.

Monumentul megalitic Flagstones a fost redatat si are vârsta de aproximativ 3.200 de ani, cu aproximativ trei secole mai mult decât se credea anterior, conform unui studiu publicat în revista Antiquity.

Arheologii au apelat la o analiza avansata cu carbon radioactiv pentru a examina ramasite omenesti descoperite în sit, coarne de cerb si carbuni.

Analiza, desfasurata de Universitatea din Exeter si de Historic England, sugereaza ca monumentul Flagstones ar fi putut fi un prototip pentru monumentele megalitice de mai târziu, asa cum este celebrul Stonehenge.

„Flagstones este un monument neobisnuit, un perimetru perfect circular înconjurat de un sant, asociat cu înhumari si incinerari”, sustine Dr.Susan Greaney, de la Universitatea din Exeter.

Flagstones se afla la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de Stonehenge, iar asemanarea sa cu etapele timpurii ale Stonehenge-ului, care include înmormântari incinerate si o incinta de dimensiuni similare formata din gropi intersectate, i-a determinat pe arheologi sa presupuna ca cele doua structuri au fost construite în acelasi timp, în jurul anului 2900 î.Hr.

„În unele privinte, Flagstones, seamana cu incintele împrejmuite mai timpurii, iar în alte privinte seamana cu monumentele megalitice mai târzii”, asa cum este Stonehenge.

Dar nu stim unde s-a plasat temporal între aceste tipuri de monumente, iar cronologia revizuita îl plaseaza într-o perioada mai timpurie decât ne-am fi asteptat”, a remarcat Greaney.

Metode avansate de datare

Monumentul Flagstones a fost descoperit în anii 1980, în timpul lucrarilor de constructie la o sosea de centura a orasului Dorchester, iar sapaturile arheologice au identificat un sant circular cu diametrul de 100 de metri, format din gropi care se intersecteaza.

În prezent, jumatate din monument se afla sub soseaua de centura, în timp ce cealalta jumatate se afla sub o casa istorica administrata de National Trust, o organizatie de conservare.

Descoperirile arheologice realizate în perimetrul Flagstones sunt pastrate la Muzeul din Dorset, transmite DPA/Agerpres.

În interiorul incintei circulare au fost descoperite ramasitele omenesti ale unui adult incinerat si a trei copii neincinerati, precum si a trei adulti partial incinerati.

Noua analiza sugereaza ca acest monument dateaza din circa 3650 î.Hr, dar santul circular înconjurator ar data din circa 3200 î.Hr., perioada din care sunt datate si mormintele descoperite. O înhumare ulterioara, a unui tânar barbat sub o gresie silicifiata din centrul împrejmuirii a avut loc cu aproximativ 1.000 de ani mai târziu fata de utilizarile initiale.

„Cronologia monumentului Flagstones este esentiala pentru a întelege schimbarile din suita de monumente ceremoniale si funerare din Marea Britanie”, conform lui Dr. Greaney.

Noul studiu sugereaza ca monumentele circulare precum Flagstones „ar fi putut fi influentate de practicile din Irlanda, unde oamenii îsi îngropau mortii incinerati în morminte circulare cu pasaj la acea vreme”, a adaugat ea.

Fara îndoiala însa, sustin arheologii, ca monumentul Flagstones si Stonehenge, în primul sau stadiu, sunt aproape identice, desi acesta din urma dateaza din circa 2900 î.Hr.

Astfel este posibil ca monumentul de la Stonehenge sa fi fost o copie a celui de la Flagstones, sau este posibil ca si Stonehenge sa aiba nevoie sa fie datat din nou.

„Cu ajutorul noilor tehnici de obtinere a unor date radiocarbon precise si al metodelor statistice avansate, putem obtine acum estimari cu adevarat precise pentru