NASA pregătește misiunea pentru trimiterea oamenilor pe Marte

Filmele ştiinţifico-fantastice ne-au îndemnat să visăm la explorarea altor planete, iar progresele tehnologice din ultimele decenii par să Iidice că visul poate deveni realitate. Până acum, planeta Marte a fost analizată de rovere şi nave spaţiale fără oameni la bord. Specialiştii de la NASA se pregătesc pentru un moment de cotitură în astronautică: trimiterea unui echipaj uman pe Planeta Roşie, obiectiv pentru anii 2030.

A patra planetă de la Soare, Marte, este considerată singura pe care oamenii ar putea trăi. Aerul este irespirabil, însă cercetătorii de la NASA au realizat un experiment care a demonstrat că este posibilă extragerea de oxigen din atmosfera de dioxid de carbon a lui Marte, care ar putea fi folosit pentru viitoarele misiuni umane.

Pentru pregătirea acestora, agenţia spaţială americană a creat un simulator, care permite echipajelor să se antreneze pentru condiţiile de viaţă de pe Marte.

Echipajul va trebui să rezolve orice problemă, pentru că nu va beneficia de comunicare în timp real cu centrul de control al misiunii. Există un interval de 45 de minute de întârziere în comunicarea dintre Pământ și Marte.

Din octombrie, patru astronauţi şi cercetători vor petrece un an în interiorul habitatului care măsoară puţin peste 150 de metri pătrați.

Cei patru vor fi izolaţi de cei dragi și vor trăi exact ca un echipaj care explorează planeta Marte.

NASA a adunat deja date valoroase pentru viitoarele misiuni pe Marte de la primul echipaj din simulator, care și-a încheiat stagiul în iulie 2024.

Din acesta a făcut parte şi o româncă, Anca Şelariu, cercetător în microbiologie la agenţia spaţială, ofiţer al Marinei Statelor Unite.