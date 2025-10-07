Premiul Nobel pentru Fizică 2025, acordat americanilor John Clarke, Michel H. Devoret şi John M. Martinis „pentru descoperirea tunelării cuantice macroscopice şi cuantificării energiei într-un circuit electric”

Academia Regală Suedeză de Ştiinţe de la Stockholm a decis marţi să acorde Premiul Nobel pentru Fizică pe 2025 cercetătorilor John Clarke, Michel H. Devoret şi John M. Martinis „pentru descoperirea tunelării cuantice macroscopice şi cuantificării energiei într-un circuit electric”.

Anul trecut, John J. Hopfield (SUA) şi Geoffrey E. Hinton (Canada) au fost laureaţi cu Nobel „pentru descoperirile şi invenţiile fundamentale care permit învăţarea automată cu ajutorul reţelelor neuronale artificiale”.

Trei descoperiri care au schimbat fizica

Razele X – 1901

Primul Premiu Nobel pentru Fizică a fost acordat lui Wilhelm Röntgen pentru descoperirea razelor X. Acestea sunt încă utilizate pentru diagnosticarea fracturilor osoase, localizarea gloanţelor încorporate şi multe altele.

Tehnologia camerelor foto – 2009

Dispozitivul cu cuplaj de sarcină inventat de Willard Boyle şi George Smith a reprezentat o descoperire revoluţionară pentru tehnologia camerelor foto digitale şi continuă să joace un rol crucial în domeniul imagisticii ştiinţifice.

Lămpi eficiente din punct de vedere energetic – 2014

Isamu Akasaki, Hiroshi Amano şi Shuji Nakamura au produs raze de lumină albastră strălucitoare şi au creat o transformare fundamentală a tehnologiei de iluminat.

Date istorice

Din 1901 până în prezent au fost acordate 118 premii Nobel pentru Fizică.

Albert Einstein a fost recompensat în 1921.

47 de premii în Fizică au fost acordate unui singur laureat.

Cinci femei au primit premiul pentru Fizică până în prezent: Marie Curie în 1903, Maria Goeppert-Mayer în 1963, Donna Strickland în 2018, Andrea Ghez în 2020, şi Anne L’Huillier în 2023.

John Bardeen este singura persoană care a primit premiul pentru Fizică de două ori.

25 de ani a fost vârsta celui mai tânăr laureat din istorie, Lawrence Bragg, când a primit premiul pentru Fizică în 1915, împreună cu tatăl său.

96 de ani a fost vârsta celui mai în vârstă laureat în domeniul Fizicii, Arthur Ashkin.

Sezonul Premiilor Nobel va continua miercuri, 8 octombrie, cu Premiul Nobel pentru Chimie. Premiul Nobel pentru Literatură va fi anunţat joi de Academia Suedeză, urmat vineri de Nobelul pentru Pace iar cel pentru Ştiinţe Economice luni, 13 octombrie.