Ziua Armatei României, istorie și programul activităților

Ziua Armatei României, 25 octombrie, va fi sărbătorită printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din țară, în bazele militare în care sunt dislocați militarii români și în teatrele de operații, precum și în statele în care România are acreditați atașați ai apărării și în capitalele statelor unde țara noastră are reprezentanțe permanente.



Programul principalelor activități este următorul:

În București:

– Ora 10.00, Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I – Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii la MON. De asemenea, aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române vor survola monumentul.

– Între orele 10.00 și 16.00, AFI Cotroceni – Ziua Armatei României la Mall – Expoziție de tehnică și echipament militar, concert al Muzicilor militare, standuri de promovare a carierei militare, ateliere interactive VR, demonstrație de hochei susținută de sportivii CSA Steaua, prezentarea trofeelor „Cupa campionilor Europeni” și „Supercupa Europei”, precum și, în premieră, o zonă de tip Escape room.

– Ora 12.00, Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I” – Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori.

– Ora 12.00, Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe Teritoriul României, din fața Palatului Național al Copiilor – Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori.

– Ora 17.00, Parcul Cișmigiu – Concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale.

– Ora 19.00, retragere cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național, Calea Victoriei, B-dul Regina Elisabeta, B-dul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, B-dul Eroilor Sanitari, Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu, Șoseaua Cotroceni, B-dul Iuliu Maniu, B-dul General Paul Teodorescu, B-dul Timișoara, sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

În țară:

– Ora 10.00, Cluj-Napoca, Monumentul „Glorie Ostașului” Român din Piața Avram Iancu – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

– Ora 11.00, Iași, Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt – Ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori. Ora 19.00 – Retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii, Piața Unirii, Bulevardul Ștefan cel Mare, Palatul Culturii.

– Ora 10.00, Satu Mare, Monumentul Ostașului Român – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

– Ora 12.30, Păuliș, Monumentul Eroilor – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

– Ora 13.00, Carei, la Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român” – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori, sosirea „Ștafetei Veteranilor Invictus”.

Ceremonii similare vor avea loc în principalele garnizoane din țară, la Monumentele eroilor, precum și la cimitire și la monumente ale ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria.

De asemenea, statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, comandamentele, marile unități și unitățile militare de pe întreg teritoriul țării organizează Ziua Porților Deschise, activități cultural-artistice și sportive, simpozioane, întâlniri și vizite la veteranii de război, expoziții, gale de filme, spectacole și activități de îngrijire a cimitirelor și monumentelor eroilor.

***

În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, efortul de război a implicat dislocarea pe front a aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în luptă. După eliberarea teritoriului național, la 25 octombrie 1944, Armata României a continuat să lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, alături de trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe și sacrificii, la marea victorie obținută la 9 Mai 1945, ce a marcat sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa.

Armata României se bucură de respectul şi încrederea naţiunii, fiind una dintre instituţiile fundamentale ale statului, garant al menținerii integrităţii teritoriale, a independenţei şi suveranităţii. Prin intermediul ei România a devenit un partener de încredere al NATO și al UE, contribuind la întărirea celor două organizații din care face parte. România aduce trecutului comun al Alianţei Nord-Atlantice şi Uniunii Europene întreaga tradiţie istorică încorporată în ziua de 25 Octombrie, de sărbătorire a armatei române. Ziua armatei încununează prin simbolistica sa o serie întreagă de momente aniversare, la care participă nu doar cei îmbrăcaţi în uniformă militară, ci toate segmentele societăţii. Ea a devenit o dată cu semnificații deosebite în calendarul aniversărilor poporului român.

Pe parcursul istoriei moderne, armata română a contribuit din plin la toate marile acte ale naţiunii române din veacurile al XIX-lea şi al XX-lea, de la Unirea Principatelor din 1859 la Războiul de Independență (1877), Războiul de Întregire (1916 -1919), al Doilea Război Mondial (1941 -1945), până la Revoluţia din Decembrie 1989, în cadrul căreia armata a reprezentat instituţia de bază a tranziţiei de la totalitarism la democraţie şi economie de piaţă.

Tradiția celebrării unei zile dedicate forțelor armate este de dată relativ nouă în România. De la reînființarea forțelor armate în Principatele Române în 1830 și crearea armatei române moderne după Unirea din 1859 prin reunirea forțelor armate ale celor două principate, Moldova și Țara Românească, nu a existat o tradiție anume de celebrare ori comemorare legată de organismul militar. Informal au apărut, prin strânsa legătură existentă între forțele armate și Biserica ortodoxă, tradiții legate de patroni spirituali asociați garnizoanelor ori categoriilor de forțe armate.

Una dintre iniţiativele luate în perioada care a urmat Primului Război Mondial a fost instituirea unei zile de celebrare a eroilor căzuţi pentru înfăptuirea României Mari, în campaniile din 1916-1918 şi în războiul din 1919 contra Ungariei bolşevice. De comemorarea eroilor s-a ocupat în mod oficial Societatea „Mormintele eroilor căzuţi în război” (ulterior „Cultul Eroilor”), cea care a introdus şi cultul „Eroului Necunoscut (societatea a fost înfiinţată prin Decretul Regal nr. 4106 din 12 septembrie 1919). La 4 mai 1920, alt Decret Regal (nr. 1913) stabilea ca sărbătoarea religioasă a Înălţării Domnului să fie considerată şi Ziua Eroilor. La 31 iulie 1920, Adunarea Deputaților a votat „Legea pentru cinstirea eroilor căzuți”, ce stabilea ca Înălţarea Domnului să fie o sărbătoare națională. Ziua Eroilor a fost celebrată astfel până în 1947. În afară de Ziua Eroilor, prin Înaltele Decrete Regale nr. 1621 din 24 mai 1929 şi 1343 din 17 aprilie 1931 s-au stabilit patroni spirituali pentru categoriile de forțe armate: Sfântul Gheorghe (23 aprilie) pentru Forțele Terestre, Sfânta Maria (15 august) pentru Forțele Navale și Sfântul Mare Prooroc Ilie (20 iulie) pentru Forțele Aeriene. Aceste sărbătoriri au fost anulate în 1948, după abolirea monarhiei și debutul procesului de sovietizare a statului şi societății româneşti.

Un aspect al sovietizării armatei Republicii Populare Române a fost introducerea unei zile a ei, care simboliza exact această nouă situaţie de totală dependenţă faţă de URSS. La 20 iulie 1951, prezidiul Marii Adunări Naționale a adoptat Decretul nr. 125 ce instituia Ziua Forțelor Armate ale Republicii Populare Române, la 2 octombrie. La această dată, în anul 1943, a fost creată, prin decret al Prezidiului Sovietului Suprem al URSS, prima mare unitate de voluntari recrutați dintre prizonierii de război români, Divizia „Tudor Vladimirescu”, care era considerată nucleul viitoarei „armate populare”. Pe de o parte, noua dată aniversară anula semnificaţia religioasă a fostei sărbători (era absurd şi imposibil ca un stat comunist să cinstească eroii cu ocazia unei sărbători creştine), iar pe de altă parte se sublinia hegemonia sovietică asupra României, a cărei armată devenise practic o anexă a celei sovietice. Prin instituirea Zilei Armatei la 2 octombrie, era omagiată înfiinţarea unei divizii compuse din militari care au trădat jurământul depus faţă de rege, intrând în compunerea armatei cu care atunci România se afla în război.

După retragerea forţelor armate sovietice din România în vara anului 1958, şi în conformitate cu noul curs al politicii regimului comunist din România care se contura (recâştigarea suveranităţii şi a identităţii naţionale), a început şi recuperarea tradițiilor unităților și marilor unități militare, cărora li s-a permis să-și sărbătorească principalele momente din existența lor. „Ziua forţelor armate a Republicii Populare Române” a fost stabilită la 25 octombrie, prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959 al Marii Adunări Naționale. La acea dată, în 1944, prin eliberarea oraşului Carei (judeţul Satu Mare), s-a desăvîrşit eliberarea teritoriului cedat Ungariei prin Dictatul de la Viena din 30 august 1940. 25 octombrie era și ziua de naștere a Regelui Mihai I, iar eliberarea completă a Transilvaniei în acea zi a fost considerată de militari ca un omagiu adus comandantului suprem al armatei române. Deoarece eliberarea ultimei localităţi rămase sub ocupaţia Ungariei a fost efectuată prin forţe proprii, fără participarea trupelor armatei sovietice, stabilirea acestei date în locul celei care amintea crearea diviziei de voluntari era o modalitate de exprimare a suveranității și independenței României în raport cu URSS. Prin alegerea zilei de 25 octombrie ca Zi a Armatei, eliberarea părţii din Transilvania care a fost răpită din trupul ţării a devenit un simbol al tuturor luptelor de eliberare sau de reîntregire naţională.

România a intrat în al Doilea Război Mondial la 22 iunie 1941 având ca obiectiv fundamental restabilirea integrităţii teritoriale, mai întâi prin campania din est (pentru eliberarea Basarabiei şi nordului Bucovinei), iar apoi prin campania din vest, după 23 august 1944. Acţiunile armatei române în ofensiva din Transilvania au reprezentat un drum glorios, soldat cu numeroase jertfe. În cadrul operaţiunii „Debreţin” declanşate la 9 octombrie, care viza atingerea alinimanentului Tisei, forţele Armatelor române I şi IV au participat la eliberarea Clujului, au avansat pe valea Someşului, iar la 21 octombrie au pătruns în zona oraşelor Satu Mare şi Carei, unde inamicul dispunea de poziţii puternic întărite. Manevra dublu învăluitoare ordonată la 24 octombrie de către generalul de corp de armată Gheorghe Avramescu (comandantul Armatei IV) în care au fost angrenate Corpurile 2 şi 6 Armată a avut drept rezultat eliberarea oraşului Carei, prin luptele purtate de Regimentele 34 şi 40 din Divizia 9 infanterie au alungat forţele inamice din oraşul Carei.

Ordinul de zi nr. 392 bis din 29 octombrie 1944 al comandantului Armatei IV omagia astfel această victorie: La chemarea țării pentru dezrobirea Ardealului, rupt prin Dictatul de la Viena, ați răspuns cu însuflețire și credință în izbânda dreptății poporului nostru. Tineri și bătrâni ați pornit spre hotarele sfinte ale patriei și cu piepturile voastre ați făcut zăgaz neînfricat dușmanului care vroia să ajungă la Carpați. Apoi, alături de marea Armată Sovietică, aţi trecut la atac şi după lupte grele de zi şi noapte, fără răgaz, aţi înfrânt dârza apărare a Mureşului. Zdrobit de focul năpraznic al artileriei și de necontenitele voastre asalturi, inamicul a fost izgonit din Ardealul scump. Prin ploi, prin noroaie și drumuri desfundate, zi și noapte, ați luptat cu un dușman dârz și hotărât pe care l-ați învins. Azi când avantgărzile trec pe pământ străin pentru desăvârşirea înfrângerii definitive a duşmanului, gândul meu se îndreaptă către voi cu dragoste şi admiraţie pentru faptele voastre de arme. Peste veacuri veţi fi slăviţi, voi ofiţeri şi soldaţi care aţi eliberat Ardealul. Pe cei care au căzut la datorie îi vor preamări urmașii și numele lor va fi înscris în Cartea de Aur a poporului român. Încrezători în destinul Neamului și luând pildă de la cei care au pus Patria mai presus decât viața, continuăm lupta, strâns uniți în jurul Steagului și Tronului.

25 octombrie rămâne una dintre cele mai importante sărbători laice din societatea românească. Succesul ei și ecoul pe care îl deține în conștiința românilor este intrinsec legat atât de rolul și statutul armatei în societate cât și de semnificația profundă asociată acestei date, reîntregirea națională la capătul unui amplu efort susținut de întreaga societate românească de recuperare a teritoriilor naționale pierdute în fatidica vară a anului 1940. Ceea ce nu a fost posibil la Est, în configurația geopolitică și militară europeană și mondială a celui de-al doilea război mondial, era împlinit în Vest prin efortul și jertfa armatei române ce elibera la 25 octombrie 1944 ultimele localități ale Transilvaniei de sub ocupația maghiară.

Deşi a fost instituită în timpul regimului comunist, Ziua Armatei s-a menţinut la 25 Octombrie şi după Revoluţia din Decembrie 1989, fiindcă ea are o semnificaţie strict militară şi patriotică, fără conotaţii politice de natură comunistă. Ziua Armatei omagiază nu doar jertfa celor care au luptat pentru eliberarea teritoriului naţional în al doilea război mondial, ci îi cinsteşte pe toţi eroii militari ai poporului român, din toate timpurile, inclusiv pe cei care şi-au dat viaţa în teatrele de operaţii din Irak şi Afganistan, unde noua armată a României şi-a făcut datoria de membru al NATO.