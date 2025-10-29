Putin anunţă că Rusia a testat o dronă submarină cu capacitate nucleară, de tip Poseidon

Rusia a testat o dronă submarină – cu capacitate nucleară -, de tip Poséidon, anunţă miercuri preşedintele rus Vladimir Putin, subliniind că ”nu există niciun mijloc care să o intercepteze”, la câteva zile după ce a anunţat un test final cu succes al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, de tip Burevestnik, relatează AFP.

Poseidon are capabilităţi secrete, dar care se pare că el va avea o lungime de aproximativ 24 de metri, ceea ce îl face să arate mai mult ca un minisubmarin sau cu o rachetă balistică subacvatică.

Aparatul Poseidon, cu propulsie nucleară, are o viteză de 185 de kilometri pe oră şi operează la adâncimi de până la un kilometru. Dispozitivul poate fi echipat cu o încărcătură de 100 de megatone, care poate genera un val uriaş ce ar pune în pericol oraşele de coastă.

Propulsată de un mic reactor nuclecar, Poseidon are o rază de acțiune presupusă de 10.000 km. Lansată din Marea Barents sau din alte ape arctice, drona poate traversa Atlanticul de Nord de-o manieră autonomă.