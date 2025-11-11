ALERTĂ! Atacuri aeriene rusesti împotriva porturilor Ucrainei: Armata Română neputincioasă din cauza vremii!

În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat un nou atac aerian asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, intensificând astfel conflictul din regiune și creând o situație extrem de tensionată pe flancul estic al NATO. Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat grupuri de drone care se apropiau periculos de spațiul aerian național, iar forțele armate române au fost puse în alertă. Din păcate, condițiile meteorologice din zona sud-estică a țării au împiedicat decolarea avioanelor de luptă din cadrul Poliției Aeriene, lăsând astfel vulnerabilă apărarea aeriană a României.

La miezul nopții, un mesaj RO-Alert a fost transmis locuitorilor din județul Tulcea, avertizându-i de posibile pericole, în contextul în care exploziile puternice din zona portului Izmail, pe malul ucrainean al Dunării, au fost înregistrate continuu. La ora 01:09, autoritățile au fost informate despre prăbușirea unui vehicul aerian în zona Grindu, la doar câțiva kilometri de frontieră, ceea ce sugerează o posibilă escaladare a atacurilor în apropierea teritoriului românesc.

Echipele militare au ajuns la fața locului pentru a securiza zona și a investiga prezența unor fragmente de dronă, însă cercetările complete vor putea fi efectuate doar la primele ore ale dimineții. Situația rămâne extrem de delicată, iar vulnerabilitatea apărării aeriene, datorată condițiilor meteo nefavorabile, ridică îngrijorări cu privire la posibilitatea unui atac direct asupra teritoriului României.