Alertă la Cotroceni: Președintele Nicușor Dan convoacă CSAT pentru măsuri împotriva dronelor neautorizate

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat joi, 25 septembrie 2025, ora 12:00, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), ce va avea loc la Palatul Cotroceni. Reuniunea are pe ordinea de zi subiecte de maximă importanță privind securitatea spațiului aerian național, în contextul intensificării utilizării dronelor și a altor aeronave fără pilot.

Conform anunțului oficial al Administrației Prezidențiale, membrii CSAT vor dezbate:

Stabilirea obiectivelor ce necesită protecție împotriva amenințărilor aduse de sistemele de aeronave fără pilot și definirea cerințelor tehnice generale pentru echipamentele de protecție.

Determinarea persoanelor autorizate să ordone sau să aprobe măsuri împotriva aeronavelor și vehiculelor aeriene care folosesc ilegal spațiul aerian românesc, precum și procedurile de informare privind acțiunile întreprinse.

De asemenea, ședința va aborda și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale, potrivit surselor oficiale.



