La Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” a avut loc luni, 20 octombrie 2025, masa rotundă cu titlul “Armata României azi: Putere, Inovație și Reziliență”, organizată de Fundația Colegiului Național de Apărare cu prilejul Zilei Armatei Române.

La eveniment au participat domnul Codrin-Dumitru Munteanu, Secretar General al Ministerului Apărării Naționale, Gen. Lt. (R) Dr. Virgil Bălăceanu, Gen. Bg. (R) Dr. Mircea Mîndrescu, Prof. Dr. Anton Hadăr, Vice-Președinte al Asociației Oamenilor de Știință din România, Colonel Marius-Silviu Tofan, Șeful Colegiului Național de Apărare, absolvenți ai Colegiului Național de Apărare, cercetători, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale, ai mediului academic, de afaceri, ș.a.

A fost subliniată necesitatea unei mai bune cunoașteri a mediului internațional actual de securitate din perspectiva euro-atlantică, a celei europene și, în special, a României, aflată în proximitatea zonei de conflict din Ucraina. Cu acest prilej au fost prezentate preocupările actuale de a asigura o cât mai bună utilizare a fondurilor alocate la nivel național, cât și cele prevăzute prin programele europene, pentru o modernizare rapidă a forțelor armate ale României, creșterea gradului de răspuns în cazul unor posibile agresiuni, precum și cooperarea în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Fondurile alocate industriei de apărare reprezintă pentru România o șansă de a realiza un progres rapid în dotarea diverselor componente ale complexului militar național, nu numai pe bază de achiziții, dar mai ales prin producția proprie și cooperarea în producție cu parteneri din cadrul NATO, al Uniunii Europene și zona non-UE.

Pornind de la necesitățile actuale urgente, cât și de la experiența internațională, s-a subliniat importanța utilizării cât mai judicioase a resursei umane din toate structurile de apărare și securitate, precum și atragerea unor categorii de populație, încurajarea voluntariatului, diversificarea formelor de pregătire premilitară și militară.

Dr. Cristian Vasile Petcu, Președinte al Fundației Colegiului Național de Apărare, pornind de la experiența de peste trei decenii a Fundației, a evidențiat importanța implicării organizațiilor neguvernamentale în sprijinirea efortului de pregătire a populației pentru o mai bună înțelegere a priorităților acestei perioade deosebit de complexe, în vederea întăririi capacității de apărare a României.