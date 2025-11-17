Un nou atac cu dorne a avut loc luni noaptea în apropierea frontierei cu România, anunţă MApN, care precizează că nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional. În dispeceratul ISU „DELTA” Tulcea au fost recepţionate 4 apeluri la numărul unic de urgenţă care au indicat anunţat faptul că se aud zgomote specifice unor bombardamente şi au solicitat mai multe informaţii.
”Atac cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Forţele Federaţiei Ruse au atacat, în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România. Sistemele de monitorizare şi supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naţionale au detectat şi urmarit ţinte care au evoluat în spaţiul aerian ucrainean, în proximitatea judeţului Tulcea. MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului (zona localitatii Ismail). La ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert„, informează luni dimineaţă MApN.
Ministerul precizează că nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.
”Forţele MApN vor executa, în cursul acestei zile, cercetări în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situaţiei din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situaţiile de la frontiera cu Ucraina”, menţionează sursa citată.
Ministerul Apărării Naţionale subliniază că rămâne ferm în acţiunile de condamnare a acestor atacuri executate de Federaţia Rusă împotriva unor obiective şi elemente de infrastructură civilă ucrainene, care sunt nejustificate şi intră în gravă contradicţie cu normele de drept internaţional.
Conform ISU, la ora 02:30, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis un mesaj RO-Alert pentru populaţia din zona de nord a judeţului Tulcea după ce Statul Major al Forţelor Aeriene a notificat faptul că mai multe ţinte se apropie de graniţa României.
Mesajul transmis informa populaţia despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi să adopte măsuri de siguranţă şi adăpostire.
Alertă aeriană a încetat începând cu ora 03:00.
”În dispeceratul ISU „DELTA” Tulcea au fost recepţionate 4 apeluri la numărul unic de urgenţă care au indicat anunţat faptul că se aud zgomote specifice unor bombardamente şi au solicitat mai multe informaţii. Ofiţerul din cadrul dispeceratului le-a transmis apelanţilor că nu au motive de îngrijorare, atacurile Federaţiei Ruse au ţinte vizate pe teritoriul ucrainean dar i-au îndemnat să fie prevăzători, să adopte măsurile de protecţie şi adăpostire dacă situaţia o impune şi să anunţe de îndată în cazul observă ori identifică obiecte care cad din spaţiul aerian”, subliniază reprezentanţii ISU.
La precendentul atac, din noaptea de 10 spre 11 noiembrie, o dronă a intrat a intrat în spaţiul aerian naţional, prăbuşindu-se în apropiere de Grindu. Ca urmare a incidentului, ambasadorul rus la Bucureşti a fost convocat la MAE.