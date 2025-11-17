Atac cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România

Ministerul Apărării Naţionale subliniază că rămâne ferm în acţiunile de condamnare a acestor atacuri executate de Federaţia Rusă împotriva unor obiective şi elemente de infrastructură civilă ucrainene, care sunt nejustificate şi intră în gravă contradicţie cu normele de drept internaţional.

Conform ISU, la ora 02:30, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis un mesaj RO-Alert pentru populaţia din zona de nord a judeţului Tulcea după ce Statul Major al Forţelor Aeriene a notificat faptul că mai multe ţinte se apropie de graniţa României.

Mesajul transmis informa populaţia despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi să adopte măsuri de siguranţă şi adăpostire.

Alertă aeriană a încetat începând cu ora 03:00.

”În dispeceratul ISU „DELTA” Tulcea au fost recepţionate 4 apeluri la numărul unic de urgenţă care au indicat anunţat faptul că se aud zgomote specifice unor bombardamente şi au solicitat mai multe informaţii. Ofiţerul din cadrul dispeceratului le-a transmis apelanţilor că nu au motive de îngrijorare, atacurile Federaţiei Ruse au ţinte vizate pe teritoriul ucrainean dar i-au îndemnat să fie prevăzători, să adopte măsurile de protecţie şi adăpostire dacă situaţia o impune şi să anunţe de îndată în cazul observă ori identifică obiecte care cad din spaţiul aerian”, subliniază reprezentanţii ISU.

La precendentul atac, din noaptea de 10 spre 11 noiembrie, o dronă a intrat a intrat în spaţiul aerian naţional, prăbuşindu-se în apropiere de Grindu. Ca urmare a incidentului, ambasadorul rus la Bucureşti a fost convocat la MAE.