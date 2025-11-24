Acasa Top SecretArmata Atacuri aeriene ale Federaţiei Ruse în Ucraina, în apropierea graniţei cu România

Atacuri aeriene ale Federaţiei Ruse în Ucraina, în apropierea graniţei cu România

Noi atacuri aeriene ale Federaţiei Ruse în Ucraina au avut loc în noaptea de duminică spre luni, în apropierea graniţei cu România. Două aeronave Eurofighter Typhoonau fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situaţiei aeriene. Nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spaţiul aerian naţional, anunţă MApN.

”Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România. Sistemele de monitorizare radar au detectat ţinte aeriene pe direcţia Ismail, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaţilor germani, din serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situaţiei aeriene. Dronele au dispărut de pe radar, raportându-se la scurt timp explozii în Ismail. Nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spaţiul aerian al României, iar aeronavele Eurofighter Typhoon au revenit în Baza 57 Aeriană la ora 01.01”, informează luni dimineaţă MApN.

La 01.45, ca urmare a detectării unor ţinte aeriene la 30 kilometri Nord de Insula Şerpilor, cu posibile evoluţii spre Vâlcov, Chilia sau Ismail, două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române au primit ordin de decolare. 

Pe timpul misiunii, aeronavele F-16 au raportat ţinte aeriene la diferite distanţe de Ismail, fiind apoi observate explozii pe partea ucraineană.  Nici de această dată nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional, iar aeronavele F-16 au revenit în Baza 86 Aeriană la ora 03.51. 

La 02.20, autorităţile au transmis un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. 

Conform ISU, în cursul nopţii trecute, la ora 02:20, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, în urma unei informări transmise de SMFA, care semnalase prezenţa unei posibile ţinte aeriene de mici dimensiuni în proximitatea graniţei dintre România şi Ucraina.
 
Mesajul RO-Alert a avut rolul de a informa şi atenţiona preventiv populaţia cu privire la potenţialul risc de cădere a unor fragmente din spaţiul aerian, solicitând adoptarea unor măsuri minime de protecţie şi adăpostire în cazul în care situaţia ar fi evoluat nefavorabil.
 
Pe parcursul situaţiei monitorizate, nu au fost raportate incidente sau efecte negative pe teritoriul judeţului Tulcea.
 
Totodată, în urma transmiterii mesajului, nu a fost înregistrat niciun apel la numărul unic de urgenţă 112.

