De ce nu a doborât România drona rusească care a intrat în spațiul nostru aerian ?

Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spațiul aerian național, a precizat sâmbătă ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

”Asta e în Legea 73 din 2025 – puteți să vă uitați la dezbaterile din primăvară din Parlament unde m-am ‘luptat’ politic cu prietenii lui Putin și cu fake news-urile lor. De ce a trecut legea abia la 3 ani de la începerea războiului din Ucraina – aici trebuie să explice alții, eu pot doar să intuiesc ce-a fost. Piloții sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operațională. Au avut aprobarea și astăzi și o vor avea ori de câte ori vor intra drone la noi”, a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit acestuia, normele/procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor cu pilot au fost lucrate peste vară, acum sunt pe masa CSAT și vor fi aprobate în prima ședință.

”Până atunci, aprobarea o dă, ca și până acum, ministrul sau un împuternicit de pe lanțul de comandă, atunci când ministrul dispune asta, temporar. Rusia ne-a provocat și o să continue să ne provoace și să ne testeze reacția. Răspunsul nostru și al aliaților va fi ferm de fiecare dată. Eastern Sentry, noua inițiativă anunțată vineri de NATO, va spori capacitatea de apărare pe tot Flancul de Est. Ne așteptăm să primim echipamente suplimentare, urmează detalii în săptămânile următoare. Aliații sunt alături de noi, însă e important să descurajăm și singuri astfel de provocări. Iar pentru asta prioritatea mandatului acestui Guvern e să consolideze capacitățile noastre de apărare’, a arătat ministrul.

Două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat sâmbătă, la ora 18:05, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, a informat Ministerul Apărării Naționale.

La ora 18:23, aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației.

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați prin mesaje RO-ALERT.