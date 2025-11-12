Acasa Top SecretArmata Douăzeci de militari turci au murit în accidentul de avion de marți din Georgia

scris de D.S.S.
Douăzeci de militari turci au murit în urma prăbușirii unui avion cargo militar turc marți în estul Georgiei, a anunțat miercuri Ministerul Apărării din Turcia, informează AFP.

Autoritățile turce, care au publicat numele și fotografiile celor douăzeci de victime, nu au comentat încă posibilele cauze ale prăbușirii avionului C-130.

Avionul, care decolase din Ganja, în vestul Azerbaidjanului, cu destinația Turcia, s-a prăbușit la scurt timp după ce a intrat în spațiul aerian georgian marți după-amiază.

Epava aeronavei a fost localizată marți după-amiază târziu, conform autorităților turce.

 


Foto: (c) Irakli Gedenidze / REUTERS

Înregistrări video de amatori realizate de martori ai prăbușirii arată cum aeronava se rotește și cade în gol, lăsând în urmă o dâră de fum alb, înainte de a se izbi de sol în depărtare, eliberând o coloană groasă de fum negru.

În aceste imagini filmate, aparatul de zbor pare deja parțial dezintegrat în timpul căderii.

