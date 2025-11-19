Ministerul Apărării anunţă, miercuri dimineaţă, că Forţele Aeriene au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional. Aceasta a pătruns pentru aproximativ 8 kilometri în spaţiul aerian naţional, dinspre Vâlcov către Periprava şi Chilia Veche. Ulterior, drona a dispărut, pentru a apărea intermitent pe radare pentru 12 minute. Au fost trimise mesaje RO-Alert în nordul judeţelor Tulcea şi Galaţi.
”Pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spaţiul aerian naţional, dinspre Vâlcov către Periprava şi Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar. Drona a reapărut intermitent pe radare, timp de aproximativ 12 minute, dinspre Colibaşi (Republica Moldova) către Folteşti (jud. Galaţi) şi ulterior în zona localităţii Oancea (Republica Moldova), fiind transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Galaţi la ora 00:59”, au precizat oficialii Ministerului Apărării.
Încă două aeronave, F-16 ale Forţelor Aeriene Române, au fost ridicate de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.
Aeronavele Eurofighter au aterizat la Mihail Kogălniceanu la ora 01:50, iar F-16 ale Forţelor Aeriene Române au revenit la baza de la Câmpia Turzii în jurul orei 02:30.
”Nu au fost raportate cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Echipe de specialişti sunt pregătite să înceapă căutările pe teren”, au precizat oficialii Ministerului Apărării.