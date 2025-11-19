Ministerul Apărării anunţă, miercuri dimineaţă, că Forţele Aeriene au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional. Aceasta a pătruns pentru aproximativ 8 kilometri în spaţiul aerian naţional, dinspre Vâlcov către Periprava şi Chilia Veche. Ulterior, drona a dispărut, pentru a apărea intermitent pe radare pentru 12 minute. Au fost trimise mesaje RO-Alert în nordul judeţelor Tulcea şi Galaţi.

”Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de Poliţie aeriană întărită, au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 00:25, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti în proximitatea frontierei fluviale cu România”, anunţă, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, la ora 00:20 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea.

”Pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spaţiul aerian naţional, dinspre Vâlcov către Periprava şi Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar. Drona a reapărut intermitent pe radare, timp de aproximativ 12 minute, dinspre Colibaşi (Republica Moldova) către Folteşti (jud. Galaţi) şi ulterior în zona localităţii Oancea (Republica Moldova), fiind transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Galaţi la ora 00:59”, au precizat oficialii Ministerului Apărării.

Încă două aeronave, F-16 ale Forţelor Aeriene Române, au fost ridicate de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.

Aeronavele Eurofighter au aterizat la Mihail Kogălniceanu la ora 01:50, iar F-16 ale Forţelor Aeriene Române au revenit la baza de la Câmpia Turzii în jurul orei 02:30.

”Nu au fost raportate cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Echipe de specialişti sunt pregătite să înceapă căutările pe teren”, au precizat oficialii Ministerului Apărării.