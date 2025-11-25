UPDATE – Forțele Aeriene au detectat pătrunderi de drone în spațiul aerian național. Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Galați, Tulcea și Vrancea

UPDATE – O dronă fără încărcătură a fost găsită, marți, într-o localitate din Vaslui, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, aflat într-o vizită la Baza 57 Mihail Kogalniceanu.

Conform acestuia, drona a căzut în localitatea Puiești.

‘Avem o nouă incursiune a unei drone rusești, o nouă provocare a Rusiei la adresa României, o dronă pe care Armata Română și Eurofighter-ele germane au încercat să o dea jos (…). O să-mi întrerup această activitate astăzi aici și o să plec înapoi la București. Generalul Gheorghiță Vlad este acolo, n-a mai venit și ne coordonăm. A fost găsită o dronă undeva în județul Vaslui, o dronă fără încărcătură. Probabil este aceeași dronă pe care au încercat să o dea jos avioanele. Avioanele s-au ridicat în aer, au avut permisiunea de a angaja. O să discut cu piloții germani care au fost în misiune, un pic mai încolo (…). De două ori s-au ridicat câte două avioane Eurofighter de la ora șapte dimineața. Între ele au fost ridicate avioane F-16 de la baza Borcea, avioanele românești’, a precizat Moșteanu.

Acesta a spus că avioanele nu au tras, iar drona a căzut ori pentru că a pierdut comanda, ori pentru că a rămas fără combustibil.

‘Putea fi distrusă dacă se întruneau toate condițiile pentru a… piloții trebuiau să o vadă, să angajeze, să blocheze pe radar și să poată să tragă în ea cu o rachetă. Dacă se îndeplineau aceste condiții, ar fi putut fi dată jos. Iată că n-au reușit din nou. Mi-aș fi dorit să o dea jos’, a afirmat ministrul Apărării.

Ionuț Moșteanu se află într-o vizită la Baza 57 Mihail Kogălniceanu de la Constanța, prilejuită de prezența acolo a generalului Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa.

UPDATE – Un mesaj RO-Alert a fost transmis și pentru estul județului Vrancea, a anunțat purtătorul de cuvânt al MApN, Corneliu Pavel. Avioanele sunt încă în aer și monitorizează situația. Nu au fost raportate incidente, a precizat el. Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană”, a spus Pavel.

UPDATE – Situația nu s-a limitat doar la județul Galați. Mesaje RO-Alert identice au fost recepționate în această dimineață și de locuitorii din Adjud, județul Vrancea.

Textul avertizării a fost același. Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, iar oamenilor li s-a cerut să se adăpostească imediat în zone sigure sau să rămână în locuințe.

Este pentru prima dată când astfel de mesaje RO-Alert sunt transmise dimineața, schimbând complet ritmul obișnuit al acestor avertizări. Momentul neobișnuit a amplificat surpriza și neliniștea locuitorilor.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis, marți dimineață, două mesaje RO-ALERT pentru județul Galați în urma unei informări primite de la Statul Major al Forțelor Aeriene (SMFA) care semnala prezența unor posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniței dintre România și Ucraina.

Primul astfel de mesaj viza zona de est a județului, iar cel de-al doilea mesaj a fost dat pentru tot teritoriul județului Galați.

‘Alertele au fost trimise după o informare a SMFA care semnala prezența unor posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniței dintre România și Ucraina. Mesajele RO-ALERT au avut rolul de a informa și atenționa preventiv populația cu privire la potențialul risc de cădere a unor fragmente din spațiul aerian, solicitând adoptarea unor măsuri minime de protecție și adăpostire, în cazul în care situația ar fi evoluat nefavorabil. Pe parcursul situației monitorizate, nu au fost raportate incidente sau efecte negative pe teritoriul județului Galați. Totodată, în urma transmiterii mesajelor, nu a fost înregistrat niciun apel la numărul unic de urgență 112’, a transmis ISU Galați.

Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației.

Ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, jud Tulcea.

La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.

La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.

La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.

La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta.

În momentul emiterii comunicatului, situația este monitorizată de MApN.

Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la art 18: “Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian național.”