Germania a trimis 5 avioane de luptă Eurofighter și aproximativ 170 de soldați la Baza aeriană Kogălniceanu

În data de 12.08.2025 la baza militară Mihail Kogălniceanu din apropierea orașului Constanța a avut loc ceremonia de certificare a detașamentului german pentru misiunea NATO de Poliție Aeriană Întărită în zona de sud (eAPS), în prezența reprezentanților Forțelor Aeriene Române, NATO AIRCOM și ai Ambasadei Germaniei la București. Astfel, detașamentul german și-a început oficial misiunea pentru următoarele 8 luni.

În total, Forțele Aeriene Germane participă la această misiune cu 5 avioane de luptă Eurofighter și aproximativ 170 de soldați.

Germania sprijină astfel pentru a patra oară aliatul său apropiat, România, în cadrul misiunii NATO eAPS de asigurare a supravegherii spațiului aerian pe flancul sud-estic al Alianței.

Însărcinatul cu afaceri al Germaniei, Markus Teglas, a declarat: „Salut cu căldură detașamentul german desfășurat în România. Prin participarea, din nou, cu cinci avioane de luptă Eurofighter la misiunea de Poliție Aeriană Întărită în zona de sud, transmitem partenerului nostru apropiat și aliatului România, precum și aliaților noștri din NATO un mesaj ferm în domeniul politicii de securitate. Vom contribui împreună la securizarea teritoriului Alianței. Mulțumesc soldaților germani pentru angajamentul lor important în cadrul misiunii NATO eAPS în România și partenerilor noștri români pentru ospitalitatea lor și pentru colaborarea excelentă.”