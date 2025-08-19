Liderii militari din NATO se vor reuni miercuri pentru a discuta despre Ucraina şi calea de urmat, au declarat marţi oficiali americani şi ai NATO, în timp ce Washingtonul şi capitalele europene pun la punct detaliile garanţiilor de securitate care ar putea fi oferite Kievului, relatează Reuters.

Ucraina şi aliaţii săi europeni au fost încurajaţi de promisiunea preşedintelui american Donald Trump de a oferi garanţii de securitate pentru a ajuta la încheierea războiului, făcută luni în cadrul summitului de la Casa Albă, dar se confruntă cu multe întrebări fără răspuns.

Generalul Alexus Grynkewich, din cadrul Forţelor Aeriene ale SUA, care supervizează şi toate operaţiunile NATO din Europa, îi va informa pe şefii apărării cu privire la rezultatele întâlnirii de săptămâna trecută din Alaska dintre Donald Trump şi omologul rus Vladimir Putin.

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, preşedintele comitetului militar al NATO, a declarat că miercuri va avea loc o videoconferinţă.

„Pe măsură ce eforturile diplomatice pentru asigurarea păcii în Ucraina progresează, aşteptăm cu interes informaţiile actualizate (ale lui Grynkewich) cu privire la situaţia actuală în materie de securitate”, a declarat Dragone pe X.

Oficialii au subliniat că întâlnirea are loc în circumstanţe deosebite şi se aşteaptă ca subiecte precum garanţiile de securitate să fie discutate.

Un oficial american, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a declarat că generalul american Dan Caine, preşedintele Comitetului şefilor de stat major, era aşteptat să participe la întâlnire, dar planurile se pot schimba.

Pentagonul nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Guvernul britanic a declarat că aşa-numita Coaliţie de Voinţă, care s-a reunit virtual marţi, a convenit ca echipele lor de planificare să se întâlnească cu omologii americani în zilele următoare pentru a avansa planurile privind garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat după întâlnirea cu Trump şi liderii europeni că garanţiile de securitate pentru Kiev vor fi probabil stabilite în termen de 10 zile.

Marţi, Trump a exclus trimiterea de soldaţi americani în Ucraina şi nu a dat detalii despre garanţiile de securitate pe care Washingtonul le-ar putea oferi Kievului în cadrul unui acord postbelic, aşa cum a declarat anterior.

Oficialii au declarat pentru Reuters că Pentagonul desfăşoară exerciţii de planificare privind tipul de sprijin pe care Washingtonul l-ar putea oferi, care depăşeşte simpla furnizare de arme.