Macron a anunțat că 26 de țări s-au angajat să trimită trupe pe teritoriul ucrainean, care vor acționa ”la sol, pe mare sau în aer”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat joi seară, la Coaliția de Voință, că 26 de țări au confirmat deja că sunt dispuse să trimită trupe în Ucraina. Acestea vor acționa la sol, în aer sau pe mare, ca garanții de securitate.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „În acest moment, președintele Zelenski a spus-o, avem, suntem pregătiți: în jur de 20 de țări au confirmat deja prezența cu trupe în Ucraina, la sol, în aer sau pe mare, într-un efort de garantare a securității țării. Când președintele Zelenski vorbește despre 26 de țări, este vorba de fapt despre 35 de state din Coaliția pentru Voință care sunt gata să ofere garanții. 26 dintre ele și-au formalizat și și-au precizat deja intenția. Avem un document de planificare militară în care 26 de șefi de stat major, miniștri ai apărării, președinți sau premieri confirmă acest plan și ceea ce pot contribui.”

”Această forţă nu are voinţa sau obiectivul de a purta vreun război împotriva Rusiei”, a precizat Macron în faţa presei, după încheierea reuniunii.

”Statele Unite au participat în ultimele săptămâni la toate eforturile legate de sprijinul şi disponibilitatea de a fi parte a garanţiilor de securitate, aşa că nu există dubii legate de acest lucru. S-a spus asta, inclusiv în mod public de către preşedintele Trump, şi a fost reiterat de secretarul de stat Marco Rubio. Acum munca de planificare va fi definitivată cu SUA”, a afirmat şeful statului francez, relatează AFP şi Reuters.

De asemenea, el a subliniat că europenii vor adopta noi sancţiuni, în coordonare cu SUA, dacă Moscova continuă să refuze pacea.

La rândul său, preşedintele Volodimir Zelenski a spus că Ucraina şi aliaţii săi au ajuns la un punct de vedere comun despre cadrul general pentru garanţiile de securitate şi că urmează să fie pregătite documentele în fiecare dintre ţările care au convenit să contribuie la respectivele garanţii.

El a adăugat că o armată ucraineană puternică va fi în centrul oricărui astfel de angajament şi le-a cerut companiilor de apărare europene să lucreze la capacitate deplină.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că aliaţii Ucrainei reuniţi în ‘Coaliţia Voinţei’ îşi unesc forţele pentru a consolida garanţiile de securitate în aer, pe mare şi la sol.

”În acelaşi timp, ne continuăm eforturile pentru a pune presiune pe Rusia prin sancţiuni suplimentare. Rusia trebuie să oprească imediat uciderile’‘, a scris Costa pe platforma X, după încheierea reuniunii de la Paris.

‘Coaliţia Voinţei’ este formată din 31 de ţări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse şi care este condusă de Regatul Unit şi Franţa. Iniţiativa a fost anunţată în 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfăşurat sub motto-ul ”Securizarea viitorului nostru”.

Obiectivul declarat al iniţiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev şi Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuţie la garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potenţiale încetări a focului şi a unui acord de pace.

Pe 18 august, preşedintele american Donald Trump a promis că Washingtonul va fi alături de europeni, în cadrul garanţiilor de securitate pentru Ucraina ce ar urma să fie puse în practică după o încetare a focului sau un acord de pace.